Said je sramota Hajduka! Tako glavom udara samo primitivac

Svakakvi potezi igrača na utakmici mogu se opravdati. U žaru borbe događaju se ishitreni postupci, ali udarac glavom Saida nema mrvu opravdanja. I ne samo to. Ovakav potez jednog profesionalca, jednog od najboljih igrača Hajduka je prvenstveno sramotan, a onda i ponižavajuć.

Istina, Said je od prije u sukobu s navijačima, još tamo protiv Evertona uzeo je penal i promašio, a njegovo ponašanje često ispada iz tračnica normalnog. Svašta je bilo vezano za napadača iz Gane, ali ludilo na utakmici s Goricom je van svake pameti.

Bio je frustriran jer je pogodio stativu, žurio je uzeti loptu, ali golman Kahlina nije napravio ništa što bi potaknulo sumanutu Saidovu agresivnost.

Nema sumnje da će Said biti drastično kažnjen, a već sada se može konstatirati da je - bivši igrač Hajduka.

Svi njegovi grijesi

Protiv Cibalije u pobjedi 2-1 2017. godine Said je propisno naljutio ponajboljeg igrača Antu Ercega sebičnošću. Bila je to izgledna akcija, Erceg na kraju nije dobio loptu i Said je sve uprskao. Opravdanje je bilo da je Erceg bio u ofsajdu što je besmislica.

Prvi ozbiljniji prekršaj dogodio se kada je Said zamijenjen protiv Slaven Belupa te je, na putu prema klupi, napucao paket bočica vode koje su se razletjele tartan-stazom ispred klupe Hajduka.

Usudio se prigovoriti i Danteu Stipici zbog slabije reakcije na utakmici protiv Lokomotive. Zamjerio mu je primljen gol.

Znao je biti i nervozan što se pokazalo na utakmici protiv Lokomotive (2-2) kada se opasno zakačio s protivničkim igračem Dejanom Radonjićem. Bilo je tu i uvreda s obje strane.

