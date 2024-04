Sakalj otkrio koliko je Osijek plaćao Bjelicu: 'Zbog njega smo upali u financijske probleme!'

Predsjednik uprave NK Osijeka Ferenc Sakalj povodom osme godišnjice ulaska u klub dao je intervju za službene stranice u kojem je govorio o proteklom razdoblju pod njegovom vladavinom, ulaganja, ciljeve i probleme s kojima se susretao. Kaže kako klub danas nema nikakvih dugovanja usprkos suspenziji zbog koje nisu smjeli dovoditi igrače, a jasno je upro prstom i u čovjeka za koga smatra da je glavni krivac za to. Nenada Bjelicu, legendu kluba, aktualnog trenera Union Berlina. On je klub napustio nakon dvije godine, ujesen 2022.

- Kako je došlo do problema? Tako što je, očito frustriran rezultatskim neuspjehom nakon što je udovoljeno svim njegovim željama po pitanju igračkog kadra, počeo prozivati vlasnike i upravu, javno govorio da je skraćivao i prekidao treninge, napadao novinare, isticao da je uprava neambiciozna. To samo govori o kakvom je čovjeku riječ. Do sada nisam o tome govorio i nisam želio da ljudi iz kluba to spominju, ali Bjelica me razočarao kao trener i sportski direktor. Kada smo ga dovodili, nismo pregovarali, udovoljili smo svim njegovim zahtjevima, vjerujući da je prava osoba za preuzimanje brige oko vođenja kompletnog sportskog segmenta. Njegovim dovođenjem povećali smo proračun za 100 posto, plaće igrača narasle su gotovo četiri puta, uz to doveo je veliki stožer i voditelja Škole nogometa. Nije se preispitivala niti jedna njegova odluka i želja, dobio je apsolutno sve što je poželio. No, izostali su obećani rezultati, pa je, prije nego što on bude prozvan, krenuo prozivati upravu - rekao je Sakalj i nastavio:

'Na transfere igrača koje je on doveo i plaće potrošili smo 25 milijuna eura'

- U mandatu Nenada Bjelice smo na transfere igrača koje je on doveo, njihove plaće i sve financijske stavke koje idu uz to, a doveo je koga god je poželio, potrošili oko 25 milijuna eura, a samo u Bjelicu i u njegov stožer uložili smo više od 7 milijuna! Mislim da je svima jasno da je napad na upravu zapravo produkt činjenice da s maksimalnim resursima u svojem gradu nije napravio apsolutno ništa, pa je tako i njegova „mantra“ kako puno košta, ali nije skup, potpuno promašena. To što smo gradili stadion nije nimalo utjecalo na jačanje naše momčadi, dobro je znao da, ne napravimo li iskorak u Europi, moramo prodati dva, tri igrača za koje smo imali ponude kako bi Klub bio likvidan. Upravo njegova tvrdoglavost i neprihvaćanje odluka uprave je razlog zbog kojeg se upalo u financijske probleme, a ne izgradnja stadiona koja se pretežno financirala iz drugih izvora. Podsjećam da smo s najskupljom momčadi i s najskupljim trenerom u povijesti ispali iz europskih kvalifikacija od poluamatera iz Kazahstana. Za takvo što naprosto ne može biti drugog krivca osim Bjelice.

Rekao je kako je Osijek smanjio godišnji budžet s 12 na pet milijuna eura i da je mađarska uprava uložila 80 milijuna eura u klub, a još 70 u infrastrukturu. Pružio je podršku Zoranu Zekiću i sportskom direktoru Joseu Botu, rekao kako je klub u tranzicijskom razdoblju.

- Prije dolaska aktualnih vlasnika klub je bio pred bankrotom, pred ispadanjem iz Lige… Svjestan sam da je rezultat generator općeg navijačkog raspoloženja, ali smatram da sa svime što sam naveo ne bi trebalo sumnjati ili preispitivati ambicije vlasnika i uprave. Naravno da želimo svake sezone participirati u europskim natjecanjima, ali s novim sportskim direktorom puno nam je bitnije postaviti čvrste temelje dugoročne sportske strategije. Na novom stadionu u budućnosti očekujem svakako puno bolje rezultate - rekao je Sakalj.