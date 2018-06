Salah ne oprašta Ramosu: Nek' mi on kaže hoću li biti spreman

Bez ikakve dvojbe, Mohamed Salah je jedan od najboljih igrača godine. Njegovi golovi, njegova lijeva noga, smjestila ga je u top deset igrača svijeta.

Najbolji strijelac Premier lige ove sezone (32 gola), igrao je s Liverpoolom finale Lige prvaka u Kijevu, a nažalost po njega i mnogobrojne navijače diljem svijeta, igru je morao napustiti u prvom poluvremenu nakon duela s braničem Reala Sergijem Ramosom.

Dva tjedna nakon finala, Salah za Marcu otkriva svoje viđenje događaja u Kijevu te ambicije Egipta na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

- Sada sam bolje, nadam se da ću moći igrati prvu utakmicu s Urugvajem, ali još ne mogu ništa potvrditi - izjavio je Salah.

Ozljeda u finalu ga je jako pogodila, nije mogao odigrati tu utakmicu do kraja, a skoro je ostao i bez nastupa na SP-u u Rusiji.

- Bio je to najgori trenutak u mojoj karijeri, kada sam pao na zemlju, osjećao sam mješavinu fizičke boli i zabrinutosti, a također i bijes i tugu jer nisam mogao nastaviti. Bio sam shrvan, a kasnije sam shvatio da možda neću moći ni na Svjetsko prvenstvo pa mi je bilo još teže.

Puno se pričalo o namjeri Ramosa u tom duelu, a Salah je na pitanje je li to bio normalan duel, odgovorio:

- Ne znam. Možda.

Ramos je nekoliko puta komentirao navedenu situaciju, pa je između ostalog branič Reala i Španjolske izjavio:

- Imam dobar pregled igre u tom trenutku, onda me on hvata za ruku, a ja padam na drugu stranu, nakon čega on ozljeđuje drugu ruku - rekao je Ramos, na što je Salah samo odgovrio da je to smiješno.

Branič također tvrdi da je Salah mogao nastaviti da je primio injekciju, a Egipćanin se nasmijao i odgovorio:

- Mogu samo reći kako je lijepo da kad te netko rasplače, da te onda malo i nasmije. Možda bi mi on mogao i reći hoću li biti spreman za Svjetsko prvenstvo?

Salah kaže da mu je Španjolac poslao poruku, ali priznaje da mu nije odgovorio kako je sve u redu, da nema veze što je zbog njega propustio finale.

Okrenuo se Salah Svjetskom prvenstvu, a za Egipat kaže da je cilj prolazak skupine.

- Mislim da imamo odličnu momčad i sjajnog trenera, želimo proći skupinu pa kasnije što bude.

Za izbornika Egipta Hectora Cupera kažu da je zahtjevan,ali Salah ga hvali:

- Ima bogato iskustvo, dobar je trener i pomaže nam da napredujemo, meni osobno je najviše pomogao u taktičkom smislu, naučio me kako da bolje igram obranu, a i kako da lakše dođem do prilike kad idemo u napad.

Za kraj je ustvrdio da pritisak na momčad postoji, ali igrači su toga svjesni i oni žele biti više od samih sudionika prvenstva, a kao cilj se nameće prolazak skupine.