'Salahov gol najbolji? Mogli su izabrati jedan od mojih 500'

Egipćanin Mohamed Salah prošle je sezone u utakmici protiv Evertona napravio sjajnu solo akciju koju je okrunio prekrasnim golom, a Fifa je to remek djelo napadača Liverpoola nagradila Puškaševom nagradom, nagradom koja se dodjeljuje za najljepši gol sezone.

Video gola pogledajte >>>OVDJE<<<.

Salah je tako u konkurenciji pobijedio škarice Garetha Balea i Cristiana Ronalda iz finala Lige prvaka, a s takvim izborom mnogi se još uvijek nikako ne mogu pomiriti.

Kako to u većini slučajeva biva, svoj komentar oko svega toga dao je i Zlatan Ibrahimović koji igra za LA Galaxy u čijem je dresu već zabio nekoliko lijepih golova, a posebno upečatljiv je ostao njegov jubilarni 500. kada je karate potezom poslao loptu iza leđa golmana Toronta.

- Je li Salah zaslužio nagradu? Nije. Mislim da je Ronaldo zabio lijep gol. Nisam vidio ostale kandidate jer, ako nema mojeg gola, onda me izbor ne zanima. Mogli su staviti moj gol protiv LAFC-a ili neki od mojih 500 u karijeri. No možda ću biti tamo sljedeće godine - rekao je Šveđanin kroz smijeh.

"I didn't see the candidates. If my goal was not there I'm not interested." - @Ibra_official on the Puskás Award 😂 pic.twitter.com/6QyijKgoAn