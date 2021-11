Omiljeno zagrebačko klizalište smješteno na Šalati, čija je posebnost da zaljubljenici u klizanje mogu svoje piruete izvoditi i uvježbavati pod otvorenim nebom, kreće s novom sezonom i otvara svoja vrata građanima u srijedu 17. studenoga.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska reprezentacija u brzom klizanju

Termini za građanstvo su srijedom, četvrtkom, petkom od 18:00 do 19:30 sati, te subotom i nedjeljom ujutro od 10:45 do 12:15, poslijepodne od 18:00 do 19:30 i navečer od 20:15 do 21:45 sati.

Cijena ulaznice iznosi 15 kuna radnim danom i u jutarnjim terminima vikendom, te 20 kuna vikendom poslijepodne i praznikom/blagdanom. Svi oni koji bi klizali a nemaju svoje klizaljke mogu ih posuditi na Šalati po cijeni od 15 kuna radnim danom i vikendom ujutro, te za 20 kuna vikendom poslijepodne i navečer.

Već ranije je s radom krenulo Klizalište Velesajam a zbog epidemioloških mjera dozvoljeni broj klizača na ledu na oba klizališta je 100 osoba.

Temeljem Odluke Stožera civilne zaštite RH od 12. studenog 2021. godine, a koja se odnosi i na ustanove kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave od 16. studenog sve osobe koje ulaze i borave na objektima kojima upravlja ustanova USO obvezne su pri ulasku predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju ili testiranju.

Potvrdu ne moraju imati osobe mlađe od 16 godina i osobe kod kojih postoje kontraindikacije za cijepljenje ili za dovršetak cijepljenja bilo kojim cjepivom protiv COVID-19, a što se dokazuje liječničkom potvrdom.

Korisnici su također obavezni upisivati se prilikom dolaska na klizališta, dezinficirati ruke, voditi računa o minimalnom razmaku od dva metra i obavezno nositi maske tijekom boravka u zatvorenim objektima.

Blagajna se otvara 30 minuta prije početka klizanja.