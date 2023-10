Zubac briljirao u pobjedi LAC-a, Šamaniću dvije minute u porazu

Krenula su nova uzbuđenja u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta, a Utah Jazz izgubio je kod Sacramento Kingsa (130-114), a hrvatski košarkaš Luka Šamanić odigrao je dvije i pol minute u dresu domaće momčadi i zabio jedan koš. Goste je do pobjede vodio odlični Harrison Barnes koji je ubacio 33 poena uz četiri skoka i dvije asistencije, a zabio je 11 puta iz 16 pokušaja.

U plejadi utakmica koje su odigrane noćas valja istaknuti i vrhunski nastup slovenskog reprezentativca Luke Dončića koji je vodio Dallas Maverickse do pobjede (126-119) kod San Antonio Spursa i u 34 minute i 14 sekundi na terenu zabio 33 koša, uz 13 skokova i 10 asistencija za svoj prvi triple double u sezoni. Od ostalih utakmica su Charlotte Hornetsi slavili kod kuće protiv Atlanta Hawksa (116-110), a Indiana Pacersi su s +23 ispratili Washington Wizardse (143-120).

Boston Celticsi su na krilima Jasona Tatuma (34 koša, 11 skokova i četiri asistencije) i Kristaps Porzingis (30 koševa i osam asistencija) pobijedili kod New York Knicksa (108-104), Orlando Magic je na domaćem terenu s 30 razlike slavio protiv Houston Rocketsa (116-86). Cleveland Cavaliersi su za pola koša (114-113) slomili Brooklyn Netse, kao i Miami Heat protiv Detroit Pistonsa (103-102).

Toronto Raptorsi su za tricu pobijedili Minnesota Timberwolvese (97-94), do je Oklahoma City Thunder s 20 poena slavio na gostovanju kod Chicago Bullsa (124-104). New Orleans Pelicansi (111-104) slavili su kod Memphis Grizzliesa, dok su Los Angeles Clippersi u posljednjoj utakmici slavili protiv Portland Trail Blazersa kod kuće (123-111). Odličan je bio hrvatski reprezentativac Ivica Zubac koji je došao do double-double učinka te je ubacio 20 koševa uz 12 skokova.