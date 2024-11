Samir Toplak oprostio se od Rudeša emotivnom porukom: 'Hvala svima, zaslužili smo više'

Samir Toplak sada je već bivši trener Rudeša od kojeg se oprostio podužom porukom na svom Instagram profilu:

"Neki trenuci ostaju za cijeli život, a ovdje su trenuci bili svaki dan sa ovim dečkima. U mnogim klubovima sam bio puno, puno duže, ali nigdje nisam doživio ovakav pljesak kao jučer na oproštaju. Hvala Vam dečki na svemu. Bili ste onakvi kakve bi svaki trener poželio u radu. Možda smo mogli uzeti koji bod više, po igri smo to zaslužili, ali nogomet je upravo zanimljiv po tome da ne pobjeđuju uvijek bolji. Ali smo iz jedne nezgodne situacije (zadnje mjesto, 0 bodova) usmjerili brod u mirnije vode i to samo za 2 i pol mjeseca rada. Oni koji razumiju nogomet znaju koliko je to teško.

Za nešto više treba vremena. Pljesak je jedno, ali hvala Vam svima jer ste se javili sa dirljivim porukama i one ostaju u mobitelu zauvijek. To je nešto što se ne kupuje novcem, to je nešto što pokazuje koliko smo se respektirali obostrano i zato veliko vam HVALA. Uvijek sam Vam govorio da je BITI ČOVJEK nešto najvažnije u životu i tako smo se i rastali. Hvala puno dečkima iz tajništva na porukama zahvale i podrške. Hvala puno navijačima na podršci. Hvala mojem stožeru koji je bio mali i radio puno. Vito, Priba, Dinko, Lađa❤️❤️❤️. Svi možete (možemo) biti ponosni na rezultate i na bijegu iz ponora u kojem smo zatekli ekipu", napisao je i dodao stihove:

"LAKU NOĆ, DAME I GOSPODO

ETO I OVA PREDSTAVA JE ZAVRŠENA

NADAM SE DA STE UŽIVALI U NJOJ KAO ŠTO SAM I JA UŽIVAO.

NADAM SE DA ĆEMO SE JOŠ VIDJETI

U NEKOM DRUGOM GRADU, U NEKOJ DRUGOJ PREDSTAVI

U NEKOM DRUGOM CIRKUSU...Đ.B."

"Za slušati Balaševića treba ga razumjeti. Za one koju to ne mogu, a našli se uvrijeđeni ili povrijeđeni izborom pjesme u objavi, moram pojasniti da ja odlazim i ja sam CIRKUS. I da, to se inače zove figuracija", napisao je u komentaru i pojasnio poruku od 20. studenog kada je na Instagramu objavio story bez riječi uz pjesmu Odlazi cirkus Đorđe Balaševića.

Nogometaši Istre 1961 pobijedili su na gostovanju u Velikoj Gorici rezultatom 2:0 | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Podsjetimo, Rudeš je Toplaka razriješio dužnosti glavnog trenera u utorak 19. studenog nakon četiri uzastopne utakmice bez pobjede. Na klupu je stigao u rujnu, a u 14 utakmica pobijedio je šest, uz tri remija i pet poraza.