U sjajnoj atmosferi i miru, hrvatski reprezentativci se u Rovinju pripremaju za najveći izazov od SP-a u Rusiji. Hrvatska u ponedjeljak u Kopenhagenu igra osminu finala Eura protiv Španjolske.

Za razliku od Londona i Glasgowa, u danskom Kopenhagenu nema kompliciranih epidemioloških mjera pa će 'vatrene' s tribina bodriti na tisuće navijače. Osjećat će se kao doma.

Bit će to veliki vjetar u leđa našim reprezentativcima koji ne mogu dočekati taj susret, a kakvo raspoloženje vlada u hrvatskom taboru samo dva dana uoči utakmice, Otkrit će nam Duje Ćaleta-Car i Ivica Olić na press konferenciji od 10.30.

Dejan Lovren će propustiti Španjolce zbog žutih kartona, a Duje je jedan od onih koji bi mogao uskočiti u njegove kopačke i čeka spreman i napet kao puška. S druge strane, Olićev povratak u stožer veliki je dobitak za reprezentaciju.

Bio je s 'vatrenima' do prve utakmice s Engleskom pa je otišao na pripreme s CSKA-om. No, nešto je u međuvremenu puklo u njegovom odnosu s ruskim klubom pa je raskinuo ugovor i vratio se u reprezentaciju. Odlično pojačanje za nastavak turnira.

- Sigurno može bolje u obrani, ima prostora za napredak. Bilo je dobrih i loših stvari, mislim da smo mogli bolje odraditi. Primili smo glupe golove. Vidjet ćemo protiv Španjolske, radimo neke stvari. Nadam se da će sada biti bolje i da ćemo napokon zadržati nulu i clean sheet u prvoj utakmici - kazao je Duje Ćaleta-Car.

- Imali smo dvije dobre prilike iz kornera koje smo vježbali na treningu. Izbornik i stožer drže do toga. S tim kombinacijama možeš puno problema zadati protivniku. Što se tiče naše visine, treba to iskoristiti na najbolji mogući način. Periš Hoće li to biti neka akcija ili korner. Visinu i snagu imamo, nadam se da možemo iskoristiti i taj segment naše igre - rekao je Duje.

- Svaki dan imamo sastanak o Španjolcima, sve nam pokažu u detalje u čemu su dobri, u čemu su loši. Vole posjed, znamo da kroz godine drži taj posjed, to forsiraju, imali su poteškoća u prve dvije utakmice, i oni imaju problema kad ne krene sve dobro, pogtovo u prvih pola sata. Imamo igrače koji im se mogu nametnuti kroz posjed, to im ne paše i to nisu doživjeli kroz ove tri utakmice da im netko uzme loptu. I taj presing prema naprijed, to je segment koji ne vole.

