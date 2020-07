Samo Matjaž Kek može smiriti ovu eksploziju koja je u Dinamu

<p>Naslov je, na Dinamovu sreću, osiguran davno. Da nije, titula bi s obzirom na ono što "plavi" pokazuju u posljednjih mjesec i pol dana bila itekako upitna. Samo 11 bodova od moguća 24 osvojio je <strong>Dinamo</strong> otkako je početkom lipnja nastavljen HNL. Protiv momčadi koje će iduće sezone igrati u Europi osvojio je samo bod, izgubio je od Lokomotive, Rijeke i Hajduka.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Boysi prosvjeduju protiv Mamića</b></p><p>Kriza trese Maksimir, a sve je počelo u ožujku kad je bilo jasno da s klupe odlazi Nenad Bjelica. Igor Jovićević je dobio priliku u sedam utakmica, u većini njih je Dinamo igrao slabo i izgledao loše.</p><p><strong>Zoran Mamić</strong> je privremeno rješenje, on nema namjeru ostati na klupi u idućoj sezoni, ali niti on u par dana nije uspio razbuditi momčad. Pao je prvak protiv Hajduka, koji je u većini utakmica nastavka HNL-a izgledao još očajnije. Takav je Hajduk "modrima" zabio tri gola, a mogao je još koji.</p><p>Dolazak Zorana Mamića na klupu izazvao je i revolt kod Bad Blue Boysa. Oni su na derbiju bili samo 45 minuta, čulo ih se samo deset, a to je bilo samo vrijeđanje braće Mamić. </p><p>Gledajući tablicu HNL-a u trenutku kad je prvenstvo prekinuto i nakon osam kola poslije prekida zbog korone, Dinamo je na diobi šestog mjesta s 11 bodova. Toliko je osvojila i Rijeka. Uzeo je prvak više od bodova samo od Slaven Belupa, Istre 1961 i Intera. Gorica i Hajduk uzeli su po 12, Lokomotiva 15, Varaždin 16, a Osijek čak 20. </p><p>- U Dinamu se dogodila 'eksplozija'. To je bio odlazak Nenada Bjelice. Šteta što se to tako naprasno dogodilo, ali od Dinama smo naviknuli na takve stvari - kaže nam <strong>Vahid Halilhodžić,</strong> bivši trener Zagrepčana i nastavlja:</p><p>- U Europi su napravljeni sjajni rezultati, momčad je bila odlično posložena, a sad je opet u krizi. Zoran ostaje samo par utakmica i za Dinamo je ključno da dovede vrhunskog trenera, nekoga tko će opet posložiti momčad. Ako to bude <strong>Matjaž Kek,</strong> to je sigurno pravi izbor. Ovu 'eksploziju' u Maksimiru može smiriti samo autoritet poput Keka.</p><p>Slovenski trener je doista na korak od dolaska u Zagreb. Jasno je da je želja obostrana i Kek samo mora riješiti stvari sa Slovenijom čiji je izbornik. Ništa se nije zakompliciralo, tvrde izvori bliski klubu.</p><p>Jasno je da Matjaža Keka čeka veliki posao u Maksimiru. Mogao je to vidjeti i u utakmici protiv Hajduka. Neće Kek imati previše vremena do pretkola Lige prvaka, tek nekoliko kola HNL-a, ali ono što je dobro za Dinamo je činjenica da bi mogli preskočiti drugo pretkolo Lige prvaka. Ajax će iz play-off runde Lige prvaka otići izravno u skupine, a Dinamo će u tom slučaju preseliti u treće pretkolo Lige prvaka.</p><p>Od skupina će ga dijeliti tek dvije stepenice, a od osiguranja europske jeseni, barem kroz Europsku ligu, samo jedna pobjeda. Ako Ligu prvaka osvoje PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Juventus, Atalanta, Barcelona, Atletico ili Leipzig, Dinamo ide u treće pretkolo Lige prvaka i prvu će europsku utakmicu u novoj sezoni igrati sredinom rujna</p><p> Samo ako Lyon ili Napoli budu prvaci Europe, Zagrepčani ostaju u drugom pretkolu. Realno, šanse za to su jako male. Kek bi mogao dobiti još 20-ak dana da Dinamo pripremi za prvu utakmicu u Ligi prvaka. </p>