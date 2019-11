Samo nam ne dajte Baku: Svi bi željeli u München ili Peštu

Cijenjeni gledatelji, lijep pozdrav s Olimpica. Europsko prvenstvo otvorit će Italija i Hrvatska! Upravo takav scenarij je, prema anketi čitatelja 24sata, najpoželjniji. Od prvih nositelja Hrvati najviše žele Italiju, a najmanje Španjolsku. A izvučemo li Italiju, to znači da ćemo igrati 12. lipnja u Rimu. To zvuči lijepo, ali to bi značilo da ćemo iduće dvije utakmice igrati tamo gdje nitko ne želi - u više od 4500 kilometara udaljenom Bakuu!

Loša vijest za Hrvatsku je da iz prvog “šešira”, u kojem su najbolje reprezentacije svijeta, ne možemo izvući Ukrajinu, koja je, objektivno, najslabija iz te skupine. Dobra vijest je da ne možemo dobiti ni Belgiju, koja je, objektivno, možda i najbolja iz te skupine. No krenimo redom probati objasniti izuzetno kompliciran ždrijeb, kakav nikad nije viđen.

Foto: Antonio Bronic

Dakle, Euro se igra u 12 zemalja, a reprezentacije koje su izborile plasman na završni turnir, a ujedno su domaćini, automatski su svrstane u svoje skupine. Pa je već poznato da će u skupini B igrati Belgija, Rusija i Danska, a u skupini C igrat će Ukrajina i Nizozemska.

To znači, logično, da Hrvatska ne može igrati u tim skupinama nego će morati u skupinu s nekim od velikana - Italijom, Engleskom, Španjolskom ili Njemačkom. Lokacijski, najbolje bi bilo da izvučemo Njemačku jer to znači da ćemo igrati u Münchenu i Budimpešti. Sjetite se samo utakmice Hrvatske i Brazila na SP-u 2006., kad je na stadionu u Berlinu bilo 60.000 hrvatskih navijača. O Budimpešti, koja je samo 350 kilometara udaljena od Zagreba, da i ne govorimo.

Foto: 24sata Arhiva/Pixsell

- Nadam se da ćemo imati sreće i da ćemo igrati upravo u tom bloku, München - Budimpešta. To bi bilo prekrasno i zbog blizine i zbog naših navijača - rekao je predsjednik HNS-a Davor Šuker.

Izbornik Dalić misli jednako, i on bi htio München i Budimpeštu jer bi mu bilo vrlo blizu kampa, koji bi trebao biti u Hrvatskoj, a u tim gradovima Hrvatska bi se osjećala kao na svom terenu. Ono što ne žele ni Dalić ni Šuker je dobiti Portugal iz treće jakosne skupine, uvjerljivo najbolju momčad iz tog “šešira”.

U toj skupini su, uz Portugal, Turska, Danska, Austrija, Češka i Švedska i svi bi bili puno bolji ždrijeb od Cristiana Ronalda i društva. No čak i da izvučemo Portugal, ima jedna dobra stvar, a to je da, ako već budemo u skupini s Portugalom, ne možemo ga dobiti u osmini finala Eura.

Foto: JOHANNA GERON

Iz te skupine, u našoj anketi, u kojoj je sudjelovalo više od 16.000 čitatelja, najpoželjnija je Austrija. Logično, s Austrijom smo igrali pet puta i svih pet puta smo pobijedili.

Iz četvrtog “bubnja”, u kojem se do ožujka sljedeće godine neće znati tko ide na Euro, Hrvati najviše žele najboljeg iz okršaja Gruzije, Bugarske, Sjeverne Makedonije ili Kosova. Eh, da, iz svake skupine prolaze dvije najbolje reprezentacije i četiri najbolje trećeplasirane. Prevedeno, bio bi teški debakl da ne prođemo skupinu...