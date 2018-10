Samo Ola može spasiti Zagreb! Ali najprije mora otići Medić...

Ne tako davno bijaše to bajka: NK Zagreb bio je senzacionalni šampion Hrvatske u sezoni 2001/2002. Imali su i najboljeg igrača i najboljeg strijelca prvenstva (Ivica Olić 21 gol). A danas? Tuga i jad od nogometa.

“Pjesnici” su nakon deset kola zadnja momčad treće HNL zapad s nula bodova na kontu. Čini se kako je Dražen Medić na najboljem putu da, nakon što je uzastopce ispao iz prve u drugu pa iz druge u treću ligu, legendarni klub potpuno upropasti i odvede ga u 4. HNL.

E tu dolazimo do priče koja bi možda mogla spasiti klub od potpune propasti. Kako doznajemo iz nogometnih krugova, Ivica Olić trebao bi biti na čelu grupe bivših igrača koji bi u skoroj budućnosti preuzeli klub iz Medićevih kandži i vratili ga u život. To bi svakako bila dobra vijest. Loša vijest? Medić se ne da ni bagerom istjerati iz Veslačke i legende Zagreba zasad su na “stand by”.

Olić: Pitali su me za to...

- Čuo sam da me se spominje. Čak su me i pitali neki ljudi za to, ali ja nakon toga nažalost s nikim nisam pričao o Zagrebu - rekao nam je u kratkom razgovoru Ivica Olić.

Iz njegovih riječi je jasno da se priča počela kotrljati, no negdje je putem zapela. Odnosno, zapela je na Mediću. Legende kluba među kojima je svakako i Ola ne žele imati posla s čovjekom koji je lošim odlukama i autoritarnim vođenjem odveo klub u amaterizam.

Vratit će stari grb

- Da, među nama bivšim igračima već neko vrijeme se priča za tu inicijativu. Ako se to dogodi, naravno da sam spreman podržati priču i probati vratiti klub na pravi put. Klub je izgubio povijest i tradiciju i ja želim da to vrati - kaže nam Dalibor Poldrugač, dio Cicine šampionske momčadi iz 2002. pa nastavlja:

- Pa kakav je to crveni grb Zagreba’! Kakav crveni Zagreb? Zna se kakav je Zagrebov grb, to je onaj stari. Zapravo, ako ćemo pričati o klubu, onda vas lijepo molim neka se uz moju izjavu stavi stari grb Zagreba! Time sam sve rekao...

U neslužbenim razgovorima povratak staroga grba se podrazumijeva, svima bode oči crvena u koju je, iz samo sebi znanih razloga, grb dao obojiti kontroverzni Medić.

- Sve znam, čuo sam, jako sam vezan uz taj klub. Ipak smo osvojili to prvenstvo i žao mi je što se sve ovo događa. Kad bi došla nova struja bivših igrača sigurno bih pomogao koliko god mogu. Volio bih da se to dogodi - kaže Antonio Franja.

Deset kola - nula bodova

A trenutačna situacija u NK Zagrebu je katastrofalna. Nula bodova u deset odigranih kola... zapravo, osvojili su jedan bod, ali su još na nuli - zbog kazne HNS-a bod im je oduzet.

U medijima se pojavljuju samo iz bizarnih razloga. Primjerice, prije nekoliko mjeseci netko je ukrao kosilicu iz klupskih prostorija.

Potom je Medić, kad su potonuli u 3. HNL, naredio da se prije utakmica na razglasu puštaju govori Pape Ivana Pavla II.

Svega je tu bilo u ovih 16 godina otkako je Zagreb prvi i jedini put postao prvakom Hrvatske. Klubom je drmao Medić, je li napokon i on shvatio da je vrijeme apsolutističkih vladara u hrvatskom nogometu prošlo?