<p><strong>Zlatan Ibrahimović (38) </strong>odavno je postao nogometna ikona. Osim što je vrhunski igrao na terenu, van njega je uvijek ostavljao u šoku svoje navijače, obožavatelje, suigrače, protivnike, suradnike, ma sve. Tako je i ovoga puta jedan obični trening Milana učinio spektakularnim, ili je barem njegov dolazak na njega bio spektakularan. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ibra u helikopteru</strong></p><p>Naime, Ibra je posljednjih dana bio poslovno u Monacu, a nešto ga je izgleda malo zadržalo pa je morao doletjeti na trening Milana. Doslovno. Doletjeti. Helikopterom. </p><p>Grandiozan dolazak grandioznog majstora u kojemu se u zraku osjetila rečenica 'Ja sam Zlatan', kojoj nikakvo objašnjenje nije potrebno.</p><p>Podsjetimo, švedski napadač bosanskohercegovačke krvi vratio se u Milan u eri<strong> Zvone Bobana</strong> kao savjetnika za transfere. Sada Bobana ondje više nema, ali Ibra je još uvijek tu, iako su tamošnji mediji nagađali da se niti on neće predugo zadržati nakon Bobanovog odlaska budući da je upravo on, navodno, bio razlog da se Zlatan nakon završetka karijere u MLS-u vrati na terene Starog kontinenta. </p><p>Suradnju je Zlatan dogovorio do kraja ove sezone, ali kako stvari stoje na San Siru će vjerojatno ostati do narednog ljeta. Ibrahimović je u dosadašnjem dijelu sezone za Milan odigrao 18 utakmica, zabio osam golova i četiri puta asistirao i pokazao da njegova karijera još uvijek nije gotova, iako su mu to mnogi već odavno navijestili.</p><p>Podsjetimo, Ibrahimović je posljednjih tjedana punio talijanske medije i zbog reklame s popularnom i atraktivnom sportskom novinarkom<strong> Dilettom Leottom</strong> i to baš nakon što je ona prekinula sa svojim dečkom.</p><p>Sportska novinarka i nogometaš AC Milana složili su reklamu u kojoj se možda vidi da Zlatan nije najbolji glumac na svijetu, ali to ionako nije razlog milijunima klikova na jednominutni video. Leotta i Ibrahimović su snimili reklamu u kojoj je on personifikacija osobnog trenera koji svoju klijenticu umara prije spavanja, a onda i dočekuje uz prvu jutarnju kavu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Diletta i Zlatan</strong></p>