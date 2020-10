Kao da je Ronaldo htio opisati\u00a0zanimljiv manevar koji je napravio, sve kako bi bio na terenu kada \u0107e se 28. listopada susresti Barcelona i Juventus, odnosno on i njegov najve\u0107i rival Lionel Messi. Umjesto da ostane u karanteni u rodnoj zemlji, gdje je obvezna 14-dnevna samoizolacija nakon pozitivnog nalaza na korona virus, otputovao je u Torino u Italiji, gdje je na snazi odredba o desetodnevnoj obveznoj izolaciji.

Samo, kako napustiti zemlju ako imate COVID-19? Dakako, privatnim avionom. I to - ambulantnim. Dogovorio je Ronaldo sve i sletio u Torino gdje \u0107e ostati u izolaciji barem do idu\u0107eg petka. No, talijanski ministar sporta Vincenzo Spadafora smatra da je time prekr\u0161io sigurnosni protokol.

- Put nije ovla\u0161ten od zdravstvenih institucija, mislim da je prekr\u0161io protokol - rekao je, dok je Juventus\u00a0stao u obranu svoje\u00a0zvijezde i objavio izjavu kojom potvr\u0111uje da su mu nadle\u017ene zdravstvene vlasti dale zeleno svjetlo.

- Cristiano Ronaldo vratio se u Italiju medicinskim letom koje su ovlastile nadle\u017ene zdravstvene institucije\u00a0na zahtjev igra\u010da i nastavit \u0107e svoju izolaciju u svom domu.

Bude li tjedan dana uo\u010di utakmice protiv Barcelone imao negativan nalaz, mo\u0107i \u0107e biti u konkurenciji za utakmicu, prema Uefinu protokolu. A time bi na teren mogao istr\u010dati i tri dana prije, u doma\u0107oj prvenstvenoj utakmici protiv Verone i vidjeti u kakvom je stanju.\u00a0 I, sude\u0107i prema njegovim spartanskim navikama, to ga sigurno ne\u0107e izbaciti iz forme. Uostalom, to se vidi i po ovoj fotografiji.

A, zanimljivo, nakon vijesti o pozitivnom\u00a0nalazu Juventusove dionice na burzi su pale \u010dak tri posto! Eto koliko je portugalska megazvijezda va\u017ena za torinsku mom\u010dad. Stoga ovaj potez \"lete\u0107e karantene\" nikoga ne treba za\u010duditi. Dvije \u0107e utakmice sigurno propustiti, one kod Crotonea u Seriji\u00a0A ovu subotu i u Kijevu protiv Dinama u Ligi prvaka idu\u0107i utorak.

Samo pasite oči: Vrući Ronaldo u bazenu tjera koronu sa sebe...

Oko Ronalda od uzbune ni "u". On se smješka s balkona, uživa u svojoj vili u karanteni kakvu bi svatko poželio. Pa je pokazao i svoje tijelo i kućni bazen. Još ako je s ljekovitom vodom... Korona nema šanse

<p><strong>Cristiano Ronaldo,</strong> kao što već cijeli svijet zna, vjerojatno je najveća sportska zvijezda koja je oboljela od korona virusa. Portugalac je u utorak, prilikom redovnog testiranja uoči utakmice reprezentacije protiv Švedske, doznao da je pozitivan na COVID-19 i ljudi iz <strong>Juventusa</strong> odmah su digli uzbunu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Cristiano i Georgina treniraju</strong></p><p>Međutim, oko Ronalda od uzbune ni "u". On se smješka s balkona, uživa u svojoj vili u karanteni kakvu bi svatko poželio. Pa je pokazao i svoje tijelo i kućni bazen. Još ako je s ljekovitom vodom... Korona nema šanse.</p><p>- Ne dopusti da ti ono što ne možeš učiniti, stoji na putu onome što možeš - napisao je Portugalac vrlo pronicljivo.</p><p>Kao da je Ronaldo htio opisati zanimljiv manevar koji je napravio, sve kako bi bio na terenu kada će se 28. listopada susresti Barcelona i Juventus, odnosno on i njegov najveći rival<strong> Lionel Messi</strong>. Umjesto da ostane u karanteni u rodnoj zemlji, gdje je obvezna 14-dnevna samoizolacija nakon pozitivnog nalaza na korona virus, otputovao je u Torino u Italiji, gdje je na snazi odredba o desetodnevnoj obveznoj izolaciji.</p><p>Samo, kako napustiti zemlju ako imate COVID-19? Dakako, privatnim avionom. I to - ambulantnim. Dogovorio je Ronaldo sve i sletio u Torino gdje će ostati u izolaciji barem do idućeg petka. No, talijanski ministar sporta Vincenzo Spadafora smatra da je time prekršio sigurnosni protokol.</p><p>- Put nije ovlašten od zdravstvenih institucija, mislim da je prekršio protokol - rekao je, dok je Juventus stao u obranu svoje zvijezde i objavio izjavu kojom potvrđuje da su mu nadležne zdravstvene vlasti dale zeleno svjetlo.</p><p>- Cristiano Ronaldo vratio se u Italiju medicinskim letom koje su ovlastile nadležne zdravstvene institucije na zahtjev igrača i nastavit će svoju izolaciju u svom domu.</p><p>Bude li tjedan dana uoči utakmice protiv Barcelone imao negativan nalaz, moći će biti u konkurenciji za utakmicu, prema Uefinu protokolu. A time bi na teren mogao istrčati i tri dana prije, u domaćoj prvenstvenoj utakmici protiv Verone i vidjeti u kakvom je stanju. I, sudeći prema njegovim spartanskim navikama, to ga sigurno neće izbaciti iz forme. Uostalom, to se vidi i po ovoj fotografiji.</p><p>A, zanimljivo, nakon vijesti o pozitivnom nalazu Juventusove dionice na burzi su pale čak tri posto! Eto koliko je portugalska megazvijezda važna za torinsku momčad. Stoga ovaj potez "leteće karantene" nikoga ne treba začuditi. Dvije će utakmice sigurno propustiti, one kod Crotonea u Seriji A ovu subotu i u Kijevu protiv Dinama u Ligi prvaka idući utorak.</p>