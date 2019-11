Samo u BiH: Trener se srušio na terenu da 'ukrade' vrijeme

U 13. kolu Druge lige Republike Srpske u Foči su snage odmjerili Sutjeska i Leotar, a o naizgled sasvim običnoj utakmici vjerojatno će se još neko vrijeme pričati zbog glume domaćeg trenera. Niželigaški nogometni travnjaci ne oskudjevaju neobičnim scenama, a posebno zanimljive većinom stižu iz susjedne BiH. Ipak, ovaj posljednji posebno iznenađuje.

Nešto što još nije viđeno u svijetu fudbala. Na ovaj način FK Sutjeska iz Foče krade vrijeme za igru, inače radi se o 89' i rezultatu FK Sutjeska - FK Leotar 1:0 🤡🤡🤡 Objavljuje SD Leotar Trebinje - sportske novosti u Petak, 1. studenoga 2019.

Sutjeska je golom već u drugoj minuti iznenadila goste i do kraja sačuvala taj rezultat (1-0), no domaćin se jednostavno nije mogao opustiti sve do posljednjeg sučevog zvižduka. Kada se u finišu susreta na polovici Sutjeske nizala šansa za šansom, trenera je hvatala nervoza i u jednom trenutku odlučio je pasti na teren i prekiniti igru kako bi 'ukrao' što više vremena.

Prije toga je trenera Sutjeske u njegovom prostoru lopta pogodila u trbuh, a on je odlučio "teturati" do travnjaka i srušiti se. Sudac je zaustavio igru, ali samo kako bi poslao trenera u svlačionicu.