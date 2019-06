Šampion se stisnuo: 'Nisam motiviran za meč s Miočićem'

Nakon poraza i godinu dana čekanja, Stipe Miočić napokon je dobio priliku za revanš protiv Daniela Cormiera u meču za UFC-ov naslov u teškoj kategoriji. Do borbe je ostalo nešto manje od dva mjeseca, a Cormier je već krenuo s isprikama.

Njih dvojica borila su se u srpnju prošle godine kada je Cormier nokautirao Stipu i oduzeo mu naslov u teškoj kategoriji, no čini se da se šampion malo uplašio uoči revanša.

- Moram promijeniti motivaciju. Za prošlu borbu sam imao situaciju gdje mogu postati dvostruki prvak. Sad ispred sebe imam tek obranu naslova i to moram ponovno pobijediti jednog od najboljih teškaša svih vremena. To nije nikako lak posao - rekao je Daniel Cormier.

Njihov meč je na rasporedu 18. kolovoza i bit će to sigurno još jedan spektakl, no samo se nadamo da će ovaj put biti drugačiji ishod. Cormier je u prvoj borbi iskoristio Stipinu pogrešku i srušio njegov niz od tri uzastopne obrane naslova čime se upisao u povijest, a bivši hrvač nada se da će tako biti i ovaj put...

- Sve se svodi na pobjedu u borbi, odraditi posao, no ako imam prilike za napredak, onda moram napredovati. Možda mogu pronaći način za neku polugu? Mogu li pronaći neku sličnu pogrešku kao što sam pronašao za prvu borbu i onda iskoristiti? Mislim na neku grešku koju Stipe konstantno radi. U prvoj borbi sam jednu takvu kapitalizirao pa možda postoji još nešto što tek moramo pronaći. Postoji jako puno različitih načina za pobijediti borbu. Očekujem bolju verziju sebe. U pripremama za prošlogodišnju borbu imao sam dana kad sam jedva mogao ravno stajati. Sad se svakodnevno osjećam dobro, zapravo sve sam bolje. To bi trebalo dovesti do boljih rezultata - zaključio je američki borac.

Kako god, čini se da se šampion malo uplašio i već sad traži neke isprike za mogući poraz, a meč još nije ni počeo. Sama pomisao na obranu naslova bi mu trebala biti dovoljna motivacija. Stipe je čak godinu dana čekao na zasluženu priliku za revanš kao jedan od najboljih teškaša svih vremena.

Bio je strpljiv, trenirao cijelo vrijeme dok se Cormier borio protiv Derricka Lewisa. Uspio je napokon dobiti priliku, a i sam aktualni prvak u teškoj kategoriji zna da će ovaj put biti sve drugačije. Stipe će sigurno biti puno motiviraniji i spremniji jer teško da će u slučaju novog poraza dobiti još jednu šansu.