Sandra bez problema: U prvom hicu prebacila normu za finale

Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Perković (29) nije dozvolila nikakvo iznenađenje. U prvoj seriji bacila je disk 65.20 metara prebacivši normu koja je iznosila 63m.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U finalu, koje je na rasporedu u petak u 20 sati, nećemo imati i drugu predstavnicu nakon što je Marija Tolj (19) u prvoj kvalifikacijskoj skupini imala tri neispravna hica. Najbolji rezultat kvalifikacija imala je Kubanka Yaime Perez koja je bacila disk 67.78 metara, njezina sunarodnjakinja Denia Caballero bila je druga sa 65.86, dok je Sandrinih 65.20 bio treći rezultat kvalifikacija.

Perković ove sezone ne dominira kao što je to bio običaj prijašnjih godina, a prvu je pobjedu ostvarila na Ekipnom prvenstvu Europe u Varaždinu kada se njezin disk zaustavio na 68,58 metara, trećem rezultatu na svijetu ove sezone. Na posljednjoj provjeri uoči svjetske smotre, Hanžekovićevom memorijalu u Zagrebu, slavila je hicem od 67.65 metara.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Sandra zasad ima dva svjetska zlata, iz Moskve 2013. i Londona 2017. godine, a u petak će imati priliku izboriti i treće svjetsko zlato čime bi izjednačila uspjeh Njemice Franke Dietzsch koja je bila najbolja u Sevilli 1999. godine, šest godina kasnije u Helsinkiju, te 2007. u Osaki.

Nažalost, 19-godišnja Marija Tolj na svom prvom seniorskom svjetskom prvenstvu nije stigla do finala nakon što je u kvalifikacijama imala tri neispravna hica. Tolj je u srpnju ove godine osvojila zlatnu medalju na europskom prvenstvu do 23 godine u švedskom Gavleu s rezultatom 62,76 što je njezin, ali i novi europski rekord do 23 godine.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Nedavno je na Hanžeku bila treća s rezultatom 62.57 što bi bilo dovoljno za plasman u finale u Dohi. (fh)