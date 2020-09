Sandra: Htjela sam baciti 70 m za 70. Hanžek, ali teško ću...

Organizirati miting u ovakvim uvjetima podvig je ravan usponu na Mt. Everest, rekao je dan uoči 70. Hanžekovićevog memorijala zagrebački gradonačelnik Milan Bandić

<p>Na stadionu Mladosti uz Savu predstavljene su glavne atletske zvijezde 70. izdanja <strong>Hanžekovićevog memorijala</strong> koji je od ove godine uvršten u World Athletics Continental Tour Gold seriju mitinga.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 70. godina Hanžeka</strong></p><p>Miting će se održati u utorak od 17.50, a usprkos pandemiji korona virusa, koja je uzdrmala svijet sporta, na Mladosti će se i ove godine okupit brojni vrhunski atletičari.</p><p>Predvodi ih dvostruka olimpijska pobjednica u bacanju diska <strong>Sandra Perković </strong>koja ni ove godine neće propustiti nastup pred svojom publikom. U Zagrebu će nastupiti europski i bivši svjetski prvak na 200 metara Turčin Ramil Guliyev te svjetski doprvak na 800 metara BiH atletičar Amel Tuka. </p><p>Već tradicionalno organizatori mitinga posebnu pozornost posvećuju utrci na 110 metara s preponama. Neki od najboljih svjetskih preponaša ni ove godine neće zaobići Zagreb. Glavni suparnici u borbi za pehar obitelji Hanžeković bit će trećeplasirani s ovogodišnje svjetske ljestvice, Francuz Wilhem Belocian, te šesti s te ljestvice Amerikanac Freddie Crittenden.</p><p>Jedna od najkvalitetnijih disciplina "Hanžeka" bit će natjecanje skakačica u vis. U Zagreb, naime, dolaze dvije prvoplasirane sa svjetske ljestvice, Ukrajinke Julija Levčenko i Jaroslava Mahučih. Njih dvije jedine su ove sezone preskočile dva metra i s preskočenih 200 cm dijele prvo mjesto na ljestvici visašica. Na Mladosti će im se pokušati pridružiti i Australka hrvatskih korijena Nicola McDermott, četvrta na aktualnoj svjetskoj ljestvici.</p><p>Miting počinje već danas kada će se najbolji svjetski bacači kugle pokraj zagrebačkih gradskih fontana natjecati na 6. Memorijalu Ivana Ivančića, koji se održava u sklopu 70. Hanžekovićevog memorijala. Ove godine će se u sklopu "Hanžeka" održati i tradicionalni međunarodni atletski miting AK Dinamo-Zrinjevac - Memorijal dr. Ivan Šebalj i Memorijal Ivan Buljat, koji se trebao održati u svibnju ove godine, no odgođen je zbog situacije s COVID-19.</p><p>- Posebno smo emotivni i zahvalni da na bilo koji način možemo održati miting u vrijeme pandemije korona virusa. Hanžek se nije prekidao ni za vrijeme rata i strahovali smo da ove godine zbog cijele situacije neće biti moguće održati miting. No, sportaši su nam pružili povjerenje premda smo se našli na crvenim listama - kazala je direktorica mitinga Ivana Brkljačić.</p><p>Zbog pandemije broj gledatelja na tribinama bit će ograničen na 700. Bit će to atletika pod maskama za malobrojne na stadionu, ali dostupna svima putem tv prijenosa.</p><p>- Ovo je luda godina - kazala je Sandra Perković uoči prvog pravog nastupa ove sezone.</p><p>- Do prije dva, tri mjeseca sve je bilo neizvjesno. Srećom, Hanžek je ove godine kasnije pa možemo nastupiti. Željela sam za 70. rođendan mitinga baciti 70 metara, no to je sada teško očekivati. Dužina od 65+ metara bi me razveselila - dodala je olimpijska pobjednica iz Londona (2012) i Rio de Janeira (2016).</p><p>Sandra je istaknula kako je ove godine bilo uspona i padova. </p><p>- Mnogi ne znaju što se događa u glavi sportaša. Mislila sam kako ću se spremati na Olimpijske igre, a onda je sve zaustavila nevidljiva sila. Ovu sezonu moramo prekoračiti i spremiti se za iduću godinu - zaključila je Perković.</p><p>U Zagrebu je trebala nastupiti i olimpijska pobjednica u bacanju koplja <strong>Sara Kolak.</strong> Međutim, zaustavila ju je ozljeda palca.</p><p>- To je ozljeda koju vučem zadnjih nekoliko mjeseci. Utječe na tehniku i moje tijelo. Međutim, bit ću na tribinama i bodriti sportaše - istaknula je Kolak.</p><p>Sudeći prema privremenoj startnoj listi, utrka na 800 metara mogla bi biti jedan od šlagera 70. Hanžekovićevog memorijala. Listu predvodi aktualni svjetski doprvak u ovoj disciplini i najbolji sportaš Bosne i Hercegovine Amel Tuka, koji je prošle godine u Zagrebu pobijedio u jakoj konkurenciji s 1:44.78.</p><p>- Iza nas je teška sezona. Nismo mogli trenirati ni nastupati. Ove sezone sam odradio tek tri utrke i u dobroj sam formi. Očekujem najbržu utrku sezone na svijetu, a s obzirom na vrlo jaku konkurenciju vjerujem da bi mogao pasti i rekord mitinga - kazao je Tuka.</p><p>Zanimljiva borba očekuje se i u ženskom visu. U Zagreb, naime, dolaze dvije prvoplasirane sa svjetske ljestvice, Ukrajinke Julija Levčenko i Jaroslava Mahučih. Njih dvije jedine su ove sezone preskočile dva metra i s preskočenih 200 cm dijele prvo mjesto na ljestvici visašica. Njih će pokušati ugroziti australska skakačica u vis hrvatskih korijena, Nicola McDermott, četvrta na svjetskoj ljestvici visašica.</p><p>- Moja baka i djed su iz Blata na Korčuli, a ja sam s osam godina na YouTubeu s velikim uzbuđenjem gledala nastupe Blanke Vlašić. Zato je za mene sutrašnje natjecanje poseban događaj. Osobni rekord mi je 198 cm i sretna sam što ću u nadmetanju s najboljim svjetskim visašicama imati prigodu poboljšati taj rezultat. Preskočim li dva metra, neće biti moguće izbrisati osmijeh s moga lica - rekla je Nicola.</p><p>Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić zahvalio se svim atletičarkama i atletičarima koji su u aktualnoj situaciji došli na miting.</p><p>- Organizirati miting u ovakvim uvjetima podvig je ravan usponu na Mt. Everest. Zato mi preostaje samo još jednom zahvaliti organizatorima na čelu s Ivanom Brkljačić. Ispričavam se mojim sugrađanima što ove godine neće moći pohoditi priredbu u velikom broju, pa ih pozivam da gledaju miting oba dana na HTV-u 2 - rekao je gradonačelnik Bandić. (dk)</p>