Sandra na svome Hanžeku: Perković po devetu pobjedu

<p>Ne postoji natjecanje koje u karijeri nije osvojila. Ima europsko, olimpijsko i svjetsko zlato, ali jedno mjesto za nju je posebno i na njega se vraća svake godine.</p><p><strong>Sandra Perković (30) </strong>je prvi put na Hanžekovićevom memorijalu nastupila 2006. godine kao juniorka, kada joj je bilo samo 16 godina, a od tada se već 12 godina pojavljuje na igralištu na Mladosti kao jedna od najvećih zvijezda. Danas će doći i do svog 13. nastupa i pokušati pobijediti po deveti put!</p><p>Hanžekovićev memorijal, po 70. put, počeo je u 18 sati, a ženski disk na rasporedu je od 20 sati kada će nastupiti Sandra i mlada hrvatska nada Marija Tolj (20).</p><p>- Znate da ni inače ne volim govoriti o daljinama. Kad sam ranije razmišljala o mitingu, htjela sam baciti 70 metara za 70. izdanje, ali na žalost, mislim da to sada nije moguće. Istina, svašta se može dogoditi, ali hitac koji bi me u ovoj situaciji razveselio je preko 65 metara. Nadam se da ću ovu sezonu samo prekoračiti i da se 2021. neće odvijati u ovakvom ritmu. No, prije toga, dođite danas na Hanžekovićev memorijal, da zajedno uživamo, ja na terenu, a vi na tribinama - rekla je Sandra u najavi koja je prije tri godine postavila rekord u disku bacivši 70,83.</p><p>Ove godine tribine će biti prazne zbog epidemioloških mjera pa će se tako naći samo 700 gledatelja, koliko su organizatori i pustili ulaznica u prodaju. No kako god, predstoji nam još jedan spektakl na Mladosti, a sve možete pratiti preko malih ekrana na HRT-u 2.</p><p>Nažalost, olimpijska prvakinja u bacanju koplja Sara Kolak neće nastupiti zbog ozljede pa tako koplje nije ni uvršteno u program natjecanja.</p><p><strong>RASPORED</strong></p><p>17:50 400 m (Ž) - nac. disciplina<br/> 18:00 3000 m (M) - nac. disciplina<br/> 18.00 Dalj (M) - nac. disciplina<br/> 18:20 Svečano otvaranje<br/> 18.45 Disk (M)<br/> 18:50 100 m (Ž) - nac. disciplina<br/> 19:00 100 m (M) - nac. disciplina<br/> 19:10 3000 m (Ž) - nac. disciplina<br/> 19.25 Vis (Ž)<br/> 19:28 400 m (M) - nac. disciplina<br/> 19:36 800 m (Ž) - nac. disciplina<br/> 19:40 Dalj (Ž)<br/> 19:45 1500 m (M)<br/> 20:00 100 m prepone (Ž)<br/> 20:05 Disk (Ž)<br/> 20:15 110 m prepone (M) - Memorijalna utrka Borisa Hanžekovića<br/> 20:25 800 m (M)<br/> 20:30 Proglašenje pobjednika na 110 m prepone<br/> 20:40 100 m (Ž)<br/> 20:50 100 m (M)</p><p> </p>