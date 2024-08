Sandra: Medalja ide suprugu Edisu i majci. Otpisuju oni mene od 2016., ljudi jeste normalni?!

Sandra Elkasević osvojila je brončanu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu. Srebrna je bila Kineksinja Bin Feng koja je imala identičnu daljinu kao i Sandra (67,51m), ali bolji drugi pokušaj i zbog toga je osvojila srebro. Zlato i titulu najbolje ponijela je Amerikanka Valarie Allman, koja je obranila zlato iz Tokija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Hrvatska slavi novu medalju na OI-ju! Sandra je osvojila broncu

- Osjećaj je predivan, dva zlata i bronca, opet me stavlja da sam najbolja diskašica "in the field" iako je Valarie Allman danas postala olimpijska pobjednica i to dvostruka, ja sam dvostruka i brončana medalja. Nakon Tokija sam bila užasno tužna, mnogi bi odustali, bio je težak povratak. No ja sam vjerovala - istaknula je Sandra u razgovoru za HRT.

Elkasević: Vidimo se u Los Angelesu

- Ovo je za Dubravu, Zagreb i Hrvatsku. Eto, medalja nakon onog četvrtog mjesta u Tokiju. Da sam danas pobijedila možda bi se oprostila od atletike, ali eto, cure mi ne daju. Ovo je treća medalja za Hrvatsku na Dan pobjede. Znajte, Hrvati, da sam dala sve od sebe, volim vas i borit ću se. I rekla sam curama, pošto me nisu pustile da pobijedim ovaj put, moram dalje. Los Angeles 2028. - vidimo se - istaknula je.

Sandra je pojasnila kako je išao tijek natjecanja.

- Prvi hitac je bio dovoljno dobar da uđem u Top 8, drugi sam baš previše željela. Treći sam išla strpljivo do kraja, mislim da sam mogla baciti 68.50, da sam mogla osvojiti srebro - dodala je i pojasnila što se dogodilo, kako je ostala bez srebra:

- Šteta što je o srebru odlučivao drugi najbolji hitac. Tu sam možda mogla kalkulirati, bacati za 67 metara, a ne za 69 metara. Ali to je tako, ja sam pobjednik, idem na zlato. Do zadnjega mojega hica sve su one strepile, pa nema ni jedna energiju koju imam ja. Možda mi je samo žao što sam brzala u zadnjih hicima, brzopleta sam i noge su mi se ugasile. A što ćeš, mlada sam, imam što popravljati u budućnosti.

U jednom trenutku razgovor je prekinuo Armand Duplantis koji je srušio svjetski rekord u skoku s motkom.

- Aaaaaa, svjetski rekord! - povikala je Sandra u veselju i dodala:

- On je lud!

Otkrila je kome će posvetiti ovu medalju, suprugu i majci.

- Svoje mužu Edisu Elkaseviću koji je ovo zaslužio. Trpi me od jutra do mraka. Otpisuju oni mene od 2016. godine. Ja u najboljim godinama, izgledam najbolje na terenu, pa jeste vi ljudi normalni.

Poručila je da ide u Los Angeles i pružila podršku Tinu Srbiću.

- A ništa, morat ću ići u Los Angeles braniti medalju. I danas mi je baš bilo žao Tina Srbića. Baš je gadno pao. I hvala mu na podršci koju je onakav potrgan uputio meni.