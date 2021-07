Tri dana do početka Olimpijskih igara, put Tokija krenula je i dvostruka zlatna olimpijka Sandra Perković, njezin trener Edis Elkasević te fizioterapeutkinja Jelena Gabelica.

Dvostruka olimpijska pobjednica, iz Londona 2012. i Rio de Janeira 2016. godine, i jedna od glavnih hvatskih aduta za novo odličje u Japanu bila je sjajno raspoložena. Iza nje su vrlo dobre i opsežne pripreme.

Sve što je planirala u pripremnom radoblju s trenerom Edisom Elkasovićem, uspjela je i ostvariti. Nažalost, kao što je to uobičajeno kod vrhunskih sportaša, bilo je i nekih manjih problema s ozljedama, ali "kraljica diska" kaže da je navikla živjeti s boli i da je to neće zaustaviti na putu do novog velikog ostvarenja.

- Osjećam se uzbuđeno, spremno i sretno što ću predstavljati boje Lijepe naše na svojim trećim Olimpijskim igrama. Malo mi je krivo što neće biti publike, ali mi smo tu pozvani da predstavljamo boje Lijepe naše. Mislim da sam psihički i fizički jako spremna i da smo uspjeli većinu stvari držati pod kontrolom. Ovo su moje treće Olimpijske igre i nadam se da nisu zadnje i da će sve biti u redu. Želim odraditi što bolje kvalifikacije i bez pritiska ući u finale, a onda ćemo razmišljati o nekim drugim stvarima - rekla je na odlasku.

Tokio će za Sandru Perković biti Igre od posebno značaja, jer je ona jedan od dva hrvatska sportaša koji će nositi našu zastavu na otvaranju igara. Uz nju, to će biti i strijelac Josip Glasnović. Čast je veća znamo li da će Sandra Perković biti prva žena koja nosi hrvatsku zastavu na otvaranju Olimpijskih igara od naše samostalnosti.