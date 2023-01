Sandra rekorderka, Luka Modrić sportaš Hrvatske: Ta će godina imati posebno mjesto u srcu...

Luka Modrić, Sandra Perković, hrvatska nogometna reprezentacija i kuglačice Mlake najbolji su hrvatski sportaši u 71. izboru Sportskih novosti, u kojem je sudjelovalo 264 novinara iz 55 hrvatskih redakcija.

"Vatreni" su broncom na SP-u i plasmanom na Final Four Lige nacija pobijedili europske prvake vaterpoliste i braću Sinković.

- Pitanje je mogu li ikad izjednačiti gol koji sam zabio Brazilu. Sjajan je osjećaj, hvala Oršiću na asistenciji i Marquinhosu što je skrenuo loptu, bila je to jedna stvar koja je omogućila da reprezentacija napravi što je napravila. Zato i jesmo momčad i napravili smo to što jesmo. S vremenom smo sve više svjesni što smo učinili. Srećem ljude i podsjećaju me na nešto što je bilo prije mjesec dana. Ta će bronca pratiti našu generaciju cijeli život i svaki dan sam sve ponosniji - rekao je Bruno Petković, a predsjednik HNS-a Marijan Kustić je dodao:

- Nismo mali nego smo najveća nogometna zemlja.

Luka Modrić sportaš je godine, osvojio je Ligu prvaka, španjolsko prvenstvo i Superkup, Uefin superkup i na kraju broncu na SP-u, te je iza sebe ostavio atletičara Filipa Mihaljevića i karatista Anđela Kvesića.

- Jedini sam nogometaš koji je ovu nagradu osvojio dvaput, velika je to stvar i pokazatelj da je hrvatska reprezentacija napravila velike stvari. Senzacionalno osvajanje Lige prvaka na nevjerojatan način i šlag na kraju godine broncom u Katru, kad smo opet napravili Hrvatsku ponosnom. Ta će godina imati posebno mjesto u mom sjećanju i srcu, ne može se tražiti više. Zaslužili smo da i ostali sportaši imaju visoko mišljenje o nama, Hrvatska je dio elite već dugo, od 2016., a ovo treće mjesto samo je potvrda kontinuiteta, Hrvatska je među velikanima i trebamo nastaviti tako. Puno je izazova pred nama, prije svega kvalifikcije za Euro, dvije nezgodne utakmice odmah na početku, pa Liga nacija, gdje smo među četiri najbolja u Europi - rekao je Luka, a njegov otac Stipe preuzeo je nagradu i dodao:

- Emocije su velike uvijek kad Luka igra. Nema kod njega umora, uvijek igra srcem, žarom, fajter je veliki.

Posebnu su nagradu podijelili izbornici Zlatko Dalić i Ivica Tucak, koji je rekao:

- Drago mi je dijeliti je s Dalićem jer smo zajedno na ovom putu. Najteže je na trenerskom putu napraviti smjenu generacija i ostati u vrhu. Bilo je zahtjevno, ostali smo bez 8-9 nositelja igre, bilo je sumnji, i sa Zlatkom sam prije Dohe razgovarao i složili smo se kako ni sam nekad ne vjeruješ možeš li. No i taj motiv vas gura. A onih 15 dana EP-a u Splitu bilo je predivno, nevjerojatan nacionalni naboj, ali moramo to zaboraviti i idemo dalje. Mladi su prvi put igrali u takvoj atmosferi. Gledajući nogometnu reprezentaciju, svi smo se radovali i došao bih na finale da su prošli. No, bronca je sjajna, velika je razlika između trećeg i četvrtog mjesta.

Sandra Perković europskim zlatom i svjetskim srebrom zaradila je više glasova od tekvondašice Lene Stojković i judašice Barbare Matić. To joj je deveta nagrada SN-a, čime je postala najuspješnija u povijesti izbora.

- Imam već toliko nagrada u vitrini, ali nema veće nagrade od toga da na kraju godine, u kojoj diljem svijeta predstavljate Hrvatsku, dođete kući i kažu vam da ste najbolja hrvatska sportašica. Bila mi je to posebna godina nakon za mene lošeg četvrtog mjesta na OI-ju u Tokiju 2021., bilo je teško vratiti se, pasti pa se vratiti puno je teže nego nastaviti pobjeđivati. Za Pariz spremam nešto posebno, želim doći zdrava i onda se Sandra nikoga ne boji, neka se druge čuvaju mene!

Najbolja ekipa su kuglačice riječke Mlake, koje su prošle godine osvojile Svjetski kup i Ligu prvakinja te time zaradile 106 glasova i završile ispred hrvatske karataške i odbojkaške reprezentacije.

