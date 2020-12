Osvojio je brojne trofeje, srušio toliko rekorda, ali on će uvijek pronaći način za srušiti još jedan. Možda nije na vrhuncu, možda ne dominira kao prije, ali mnogi će se složiti, Leo Messi je svijet za sebe.

Argentinac je prije nekoliko dana zabio gol u pobjedi Barcelone nad Valladolidom (3-0), a to mu je bio čak 644. gol u klupskoj karijeri. No ne samo 644., bio je to gol s kojim je s trona skinuo legendarnog Pelea (643) i postao igrač koji je zabio najviše golova za jedan klub.

Cijeli svijet slavi argentinskog genijalca, ali ne i Brazil. Bivši Peleov klub Santos tvrdi da je legendarni Brazilac i dalje najbolji te se pravda kako su statističari pokrali legendarnog Brazilca.

Santos je objavio priopćenje s tvrdnjom kako je Pele zabio 1091 gol za njih i samim time mu je netko 'ukrao' 448 golova, a on je prema njima čovjek koji je zabio najviše golova za jedan klub.

- Postoji argument nekih analitičara da su mnogi od tih 448 golova postignuti u prijateljskim utakmicama protiv slabih rivala, malih ili regionalnih timova. U svakom slučaju i ti mečevi su se igrali u službenoj formi, po svim pravilima igre i zabilježeni su. Podsjećamo da je i za prijateljske utakmice potrebno odobrenje nacionalnog saveza. Sad je li protivnik jak ili ne, to ne znači ništa za statistiku. Brojke su nedodirljive. Gol protiv Eibara vrijedi statistički jednako kao onaj protiv Valencije. Gol protiv Transvala iz Surinama vrijedi isto koliko onaj protiv Real Madrida nasred Santiago Bernabeua - kazali su iz Santosa i izazvali podsmijeh u nogometnom svijetu.

- Mogu i ja onda igrati svaki drugi dan protiv klubova iz Surinama pa ću srušiti i Messijev i Peleov rekord. Kad već gol jednako vrijedi - poručio je jedan korisnik društvenih mreža.

Pele je bez dvojbe jedan od najvećih svih vremena, ali i dalje mnogi teoretičari zavjera smatraju kako je ta statistika napumpana, a neki pak smatraju da je golove zabijao protiv niželigaških klubova.

Jedina zamjerka na Pelea je ta što nikad nije igrao u nekom europskom klubu, a u to vrijeme je europski klupski nogomet bio daleko kvalitetniji od onog koji se igrao u Južnog Americi. To nikad nećemo saznati, kao ni to je li on zaista zabio 1091 gol. Ali ako to tvrdi njegov klub, doduše uz malo smiješno objašnjenje, tko smo mi da sudimo...