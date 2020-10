Šaptač psima dobio konkurenta: Kako Dudu trenira ljubimca...

<p>Proslavljeni šaptač psima Cesar Millan bi mogao pasti u ozbiljnu 'depresiju' nakon što vidi kako mu<strong> Eduardo da Silva</strong> 'krade' posao'.</p><p><strong>Pogledajte video: Eduardo trenira svog psa</strong></p><p>Bivši hrvatski reprezentativac živi u Rio de Janeiru već duže vrijeme nakon što je 2018. godine završio nogometnu karijeru nakon ne baš uspješne epizode u Legiji iz Varšave. Dudu je odmor od nogometa iskoristio za tesanje nekih drugih vještina, a kako mu ide, fanovima je pokazala njegova supruga Andrea na Instagramu.</p><p>Obitelj Da Silva ima bijelog Pomeranca, a Eduardo je na njemu pokazao kakav je dreser.</p><p>- Cijeli krug, sjedni, digni šape - govorio je Dudu na hrvatskom, a pas ga je slušao kao programiran.</p><p>- Ako tko treba dresera pasa, neka mi se javi - poručila je njegova supruga Andrea s kojom Dudu ima dvoje djece, a nedavno su proslavili 19 godina veze.</p><p>Eduardo već neko vrijeme živi s obitelji u Rio de Janeiru, a možda se budućnosti trajno presele u Hrvatsku.</p><p>- Trenutno smo u Rio de Janeiru gdje ćemo živjeti određeno vrijeme. Volio bih da smo u Hrvatskoj, no trenutno tamo imamo sve posloženo: kuću, školu... Nakon SP-a sam potpisao za Flamengo i kupio kuću misleći da ću dulje ostati, ali nakon toga sam praktički svake godine mijenjao sredinu, što je kćerki <strong>Loreni</strong> teško padalo pa smo odlučili ostati neko vrijeme u Riju. Kasnije ćemo vidjeti. Sin <strong>Matheus</strong> ima devet godina, dosta je zaljubljen u nogomet. Plan mi je da jednoga dana dođe u neku nogometnu školu u Europi, možda u Hrvatskoj, ali vidjet ćemo kako će se sve to razvijati - rekao je Eduardo da Silva.</p><p>Njegovu karijeru je, nažalost, obilježila ona teška ozljeda iz 2007. godine kada mu je Martin Taylor slomio gležanj, a mnogi se i dan danas pitaju kakav bi to napadač bio da nije bilo tog groznog loma. Unatoč tome, ostvario je solidnu karijeru igrajući za Dinamo, Arsenal, Šahtar, Flamengo, a postao i treći najbolji strijelac u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije s 29 golova. To mu u HNS-u nisu zaboravili pa su ga imenovali ambasadorom 'vatrenih' za Euro koje će se igrati sljedeće godine. </p><p>Prošloga Božića bio sam u Zagrebu, posjetio sam predsjednika Šukera i kroz razgovor mi je predložio tu ideju. Sa zadovoljstvom sam pristao, bit će mi čast biti ambasador HNS-a i hrvatske reprezentacije na predstojećem Euru - rekao je Dudu za HNS.</p>