Sarač časti: Podravka zabila 50 golova, trener okreće janjca

Rukometašice Podravke stigle su do 17. pobjede u 17 utakmica 1. HRL za žene i to sa stilom! Na gostovanju u Pločama zabile su 50 golova u mrežu Dalmatinke (50-22), a trener Zlatko Saračević znao je što to znači.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Po internom dogovoru u klubu, zabiju li igračice 50 golova u jednoj utakmici, trener Saračević dužan je svoje igračice počastiti pečenim janjcem! Tako će Podravkašice zasladiti ovu pobjedu kad im vrijeme to dopusti, a tko zna, sezona još traje pa postoji nada da se na ražnju neće okretati samo jedan janjac.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Podravkašice u nastavku sezone očekuje još devet kola u domaćem prvenstvu, a igraju i u četvrtfinalu EHF kupa protiv njemačkog Thuringera. Prva utakmica protiv njemačke momčadi na rasporedu je u nedjelju, 1. ožujka, s početkom u 17 sati u Koprivnici.