Saračeviću ovo nije trebalo: Neće nas ove krave razvaliti

Zlatko Saračević s Podravkom radi velike stvari već na samom startu svoje karijere u ženskom rukometu. Pred početak sezone preuzeo je ekipu hrvatskog rukometnog velikana i iako je bilo puno skeptika, jako se dobro snašao u svojoj premijeri u ženskom rukometu.

Dobio je u ruke vrlo dobar sastav, oduševio u kvalifikacijama za Ligu prvaka, najavio i da će biti konkurentni i u skupini, a to je pokazao već u prvom kolu u Njemačkoj.

Podravka je uz puno muke pobijedila favorizirani Thüringen 28-26 i najavila da bi se vrlo lako mogla boriti za prva dva mjesta u skupini.

No Zlatko Saračević, osim što je sjajan trener, je i trener koji nema dlake na jeziku. U žaru govora na jednom time-outu hrvatskom je velikanu pobjegla i koja ružna riječ, snimile su sve to i kamere.

- Ove krave pokušavaju sve da nas razvale, ali ne damo, neće nas razvalit. Nećemo padati, igrat ćemo mirno u glavi - govorio je Sarač pokušavajući potaknuti svoje rukometašice na još žešću borbu.

Ne, nije mu to trebalo, no Sarač sigurno nije mislio ništa loše, govorio je to da bi dodatno motivirao svoje igračice i očito je u tome uspio. A kad se sjeti da danas kamere sve snimaju, idući će put zasigurno pripaziti...