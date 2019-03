Šarić dosta dobar i u porazu, šampioni pomeli Bogdanovića

Na tri od šest sinoćnjih NBA utakmica igrali su hrvatski košarkaši i - sva trojica doživjeli poraze. Bogdanović sa Indianom kod prvaka Warriorsa, Bender u Phoenixu od Detroita te vrlo dobri Šarić sa Wolvesima u Charlottei.

Dario Šarić bio je u početnoj petorci Minnesote i odigrao dosta dobrih 28 minuta: 15 poena (5/10, trica 2/3) uz 7 skokova i 1 asistenciju. To nije bilo ni izbliza dovoljno da Wolvesi izbjegnu peti poraz zaredom, utoliko prije jer su igrali bez ozlijeđenih Roberta Covingtona, Derricka Rosea i Jeffa Teaguea koji ostaju 'out' do kraja sezone. Najbolji kod domaćih, kao obično, All Star play maker Kemba Walker (31p, 5s, 6a).

Bojan Bogdanović kao i svi Pacersi polako osjeća posljedice umora igranja sa skraćenim 'rosterom' tj. bez najboljeg igrača Indiane, ozlijeđenog Victora Oladipa. Pacersi su poraženi četvrti put uzastopno, ovaj put apsolutno očekivano - kod Golden State Warriorsa. Prvaci su u drugoj i trećoj četvrtini napravili 26 razlike, a Bogdanović nakon jako drugo vremena odigrao utakmicu bez dvoznamenkastog broja poena: 9 u 26 minuta (put 3/10, trica 0/3).

Not exactly our best quarter. pic.twitter.com/AvJdJ21VoS — Indiana Pacers (@Pacers) March 22, 2019

Dragan Bender bio je starter za Sunse pa igrajući 32 minute imao baš jako skromni učinak: 2 poena (1/4, trica 0/2) uz 2 skoka, 4 asistencije i 1 blokadu. Detroit je dominacijom u drugom poluvremenu lako prošao Phoenixom, na krilima Waynea Ellingtona (23p), Andrea Drummonda (16p, 19s) i Blakea Griffina (17-7-8). Sunsi do kraja sezone ostaju bez ozlijeđenog Kellyja Oubrea Jr-a koji mora na operaciju prsta šake.

Dallas je uvjerljivo poražen u Sacramentu (Dončić: 13-10-3), Atlanta kod kuće tijesno svladala Jazzera (fenomenalni Donovan Mitchell promašio je tricu za produžetke), a Denver je pobijedio u glavnom gradu i to sa pet igrača koji su zabili po 15 poena te ukupno osmoricom sa dvoznamenkastim učinkom!

Zapad NBA lige ima četiri momčadi (od petog do osmog mjesta) sa potpuno identičnim postotnim učinkom, a na Istoku se Orlando nada u samom finišu 'regularne' sezone nekako prestići Miami i(li) Netse pa u zadnji tren dohvatiti play-off.

Rezultati

Charlotte-Minnesota 113:106

Washington-Denver 108:113

Atlanta-Utah 117:114

Phoenix-Detroit 98:108

Sacramento-Dallas 116:100

Golden State-Indiana 112:89

Zapadna konferencija

1. Golden State 71 8349:7911 0.690 2. Denver 70 7842:7491 0.686 3. Houston 72 8147:7925 0.625 4. Portland 71 8098:7837 0.620 5. Utah 72 7967:7670 0.583 6. Oklahoma 72 8240:7998 0.583 7. San Antonio 72 8050:7943 0.583 8. LA Clippers 72 8256:8183 0.583 9. Sacramento 71 8101:8152 0.493 10. Minnesota 72 8096:8177 0.444 11. LA Lakers 71 7936:8094 0.437 12. New Orleans 74 8562:8595 0.419 13. Memphis 71 7275:7445 0.408 14. Dallas 72 7790:7933 0.389 15. Phoenix 73 7810:8474 0.233

Istočna konferencija