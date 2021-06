I treću utakmicu zaredom, Sunsi su pokazali nevjerojatnu dominaciju i da su ove sezone zreli za nešto veliko. Denveru nije pomogla ni MVP partija Nikole Jokića koji je došao do još jednog triple-doublea. Što to vrijedi kad su na drugoj strani fantastični Chris Paul i Devin Booker.

Phoenix je pobijedio Denver Nuggetse i u trećoj utakmici (116-102) i poveo 3-0 u polufinalu Zapadne konferencije, Bila je to slična priča kao u prve dvije utakmice, Denver se držao jedno vrijeme na krilima izvanrednog Jokića, no poslije se sve raspalo. Čovjek jednostavno ne može sam.

Denver je jedino vodstvo na utakmici imao na samome početku kada je bilo 3-2. I to je bilo to. Već u prvoj četvrtini Sunsi su otišli na plus 13 i kontrolirali utakmicu do kraja.

U trećoj četvrtini bilo je plus 5, a nakon toga je krenula sjajna serija, Sunsi su na početku četvrte četvrtine otplovili na plus 20 i priči je bio kraj. Chris Paul je pomalo zanemaren i ne toliko eksponiran kao ostale NBA zvijezde, ali to kako čovjek igra ove sezone... I ovaj put je bio među boljima.

Utakmicu je završio s 27 koševa, šest skokova i osam asistencija. Mrvicu bolji učinak imao je Devin Booker koji je zabio 28 koševa, uz šest skokova i četiri asistencije. Dario Šarić je opet bio na minimalnoj minutaži od devet minuta, ali ju je dobro iskoristio. Zabio je sedam koševa uz četiri skoka. Obzirom da je turnir u Splitu sve bliže, plasman Sunsa u finale Zapada značilo bi da Šarić definitivno neće biti na raspolaganju izborniku Veljku Mršiću u kvalifikacijama za OI.

Srpski košarkaš Nikola Jokić opet je dao svaki dio sebe. Trudio se, pokušavao protiv čvrste obrane Sunsa koja ga je dobrano maltretirala. Na kraju odradio odličan posao zabivši 32 koša uz 20 skokova i deset asistencija, ali opet je bio usamljen. I to u večeri kada je dobio nagradu za MVP-a. A igrao je baš tako.

Sunsi su tako došli na korak od finala Zapadne konferencije i samo bi se čudo trebalo dogoditi da se tamo ne plasiraju. Posljednji put su igrali 2010. godine, kada su i posljednji put bili u play-offu. Predvodili su ih Steve Nash, Goran Dragić, Amar'e Stoudemire, Grant Hill, no protiv budućih prvaka Lakersa, predvođene Kobejem Bryantom, ipak nisu mogli.

Tada su krenuli u 'rebuilding', godine suše su bile pred njima, neuspjesi. Izbor Devin Bookera 2015. godine na NBA Draftu bio je naznaka za optimizam, a dolazak Chrisa Paula na početku sezone naznačio je da bi Sunsi ove sezone mogli napraviti velike stvari. I to se dogodilo, bili su druga najbolja momčad Zapada, a sada jure prema konferencijskom finalu.

U polufinalu Istoka Philadelphia je nakon šoka na početku serije vratila stvari na svoje mjesto i povela 2-1 protiv Atlante. Ovaj put su Sixersi slavili s 127-111. Kod Hawksa je već tradicionalno najbolji bio Young s 28 koševa, a kod Phile sjajni Embiid koji je zabio 27 koševa uz devet skokova i osam asistencija.