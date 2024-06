Šarić: Idemo se boriti pa ćemo imati izglede plasirati se u Pariz

Sparina i nesnosne vrućine zahvatile su Hrvatsku. Neki se rashlađuju u moru, neki pod klimom, a hrvatski košarkaši "zatvorili" su se u opatijsku dvoranu Marino Cvetković gdje se pripremaju za kvalifikacije za Olimpijske igre koje će se od 2. do 7. srpnja igrati u Pireju.

Izbornik Josip Sesar konačno ima sve igrače na raspolaganju pa se može posvetiti uigravanju momčadi, a kao jedan od ispita uoči turnira bit će prijateljske utakmice protiv Brazila i Poljske u Opatiji. Prilika da vidimo na kakvoj smo razini i na čemu moramo poraditi.

Naši reprezentativci će prvi susret odigrati protiv Poljske u nedjelju od 18.30, dan kasnije će Poljaci ukrstiti snage s Brazilom koje vodi Aco Petrović, a potom ćemo 26. lipnja igrati protiv Brazilaca. Bit će nam to ujedno i generalka pred Slovence s kojim otvaramo turnir u Grčkoj.

- Što se tiče opatijskog turnira, to su nam momčadi po mjeri koje su skrenule pozornost na sebe ,Poljska na posljednjem EuroBasketu i Brazil koji ima jako dobru generaciju. To će biti dobri testovi nakon kojih ćemo vidjeti na kojim stvarima trebamo poraditi do odlaska u Atenu. Probat ćemo raspodijeliti minutažu i nećemo baš sve ni otkrivati. To su jako važne utakmice gdje ćemo vidjeti naznake onoga što želimo igrati. Rezultat nije primaran, već bi trebao biti posljedica onoga što želimo uigrati, da se obnovi taj dio koji smo sjajno radili prošloga ljeta. Tada smo imali poveznicu između unutarnje i vanjske linije, imali smo sjajnu suradnju prije svega u defanzivnom smislu na način da su igrači koji dolaze s više razine povukli za sobom one koji su igrali u nižem rangu natjecanja. Tu su Šarić, Zubac, Hezonja i Smith napravili jako dobar posao i s te ljudske strane su odradili puno. Dakle, rezultat opatijskog turnira nam nije primaran, primarno nam je da izgledamo što bolje i da izgledamo kao tim - rekao je izbornik Sesar.

Dario Šarić će nas predvoditi kao kapetan i vođa reprezentacije.

- Zadovoljstvo je biti dijelom ovakve ekipe. Cilj je bazu koju smo stvorili prošle godine nadograditi ovo ljeto, kao što je rekao i trener. U nekoliko dana smo odradili dobar posao i te utakmice protiv Poljske i Brazila bit će dobri testovi. Rezultat možda nije primaran, ali mi se nadamo da će rezultat tih utakmica biti pozitivan i posljedica naše dobre igre i kemije koju smo pokazali prošle godine. Kao kapetanu mi je čast ponovno biti tu, biti dio ovoga svega. Hvala Savezu na uvjetima koje su nam pružili ovdje i izborniku koji fantastično radi s nama te suigračima koji su izdvojili svoje slobodno vrijeme da probamo napraviti dobar posao ovo ljeto. Hvala svima koji su danas ovdje i koji su dali dio sebe da se zakotrlja pozitivna priča za hrvatsku košarku.

O izgledima na Olimpijskom kvalifikacijskom turniru Dario je kazao:

- Teško je sada govoriti o nekakvim postocima šanse protiv Slovenije, Grčke ili Dominikanske Republike. Imamo i nezgodan raspored, prvu utakmicu igramo u 21 sat, a drugu u 17 sati. No, bitno je da napravimo bazu i da ju nadogradimo pa će s vremenom šanse rasti. Pokriveni smo na svim pozicijama i igrači koji ulaze s klupe sigurno imaju kvalitetu. Idemo se boriti, dati sve od sebe, biti pravi prvenstveno u obrani i onda će nam se napad otvoriti. Imamo Zupca koji je dominantan, imamo Hezonju koji ima veliki napadački arsenal i mi ostali koji možemo tu pripomoći da igramo bolju košarku. Mislim da imamo dobre izglede, sa svima možemo igrati. Nakon prošlog ljeta koje je bilo uspješno trebamo imati gard i tako trebamo nastaviti. Očigledno, košarka je igra pogrešaka, njih će uvijek biti, no krucijalno je da svaki igrač povuče za suigrača. Uz timsku košarku kakvu smo pokazali prošlo ljeto sigurno da imamo izgleda.

Standardni reprezentativac, playmaker Goran Filipović je rekao:

- Drago mi je što smo se ponovno svi skupa okupili. Prošlo ljeto smo zaradili poziciju u kojoj smo sada i sad nam je najbitnije da iskoristimo ova dva tjedna u Opatiji da podignemo igru na što višu razinu. Pozvao bih publiku da dođe u što većem broju na turnir u Opatiju. Hrvatskoj košarci malo treba da se zapali. Kad smo prošlo ljeto osvojili pretkvalifikacijski turnir u Istanbulu osjetilo se ono nešto, osjetila se atmosfera, kako među nama, tako i među ljudima. Uvijek je dobar rezultat poticaj za dobru priču.