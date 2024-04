Šarić se oprašta od Warriorsa: Fokus mi je samo reprezentacija

Sve je počelo kao u bajci. Dario Šarić (30) imao je solidnu minutažu u Golden Stateu i vrlo brzo postao je miljenik svlačionice. Veliki borac, kakav je bio kroz cijelu karijeru, osvojio je suigrače i navijače u Oaklandu.

Steve Kerr mu je vjerovao i bio je dio uže rotacije. Kada je trebalo odmoriti Draymonda Greena na petici, hrvatski kapetan ulazio je u igru i sjajno odrađivao svoju rolu. Igrao je dvadesetak minuta po utakmici i do izražaja je dolazila njegova raznovrsnost. Od razumijevanja igre, šuta izvana, asistencije borbe u reketu. Imao je odličnu statistiku za takvu minutažu, ali kako su utakmice odmicale, njegova uloga je opadala. U potpunosti je ispao iz rotacije nakon All-Stara, a da ni on sam ne zna zašto. Njegove minute dobio je rookie Jackson-Davis i tu je Hrvat znao kako je njegova era u Golden Stateu završila. Ugovor mu istječe na kraju sezone, a kako su Warriorsi već ispali iz doigravanja, jasno je kako se oprostio od kluba.

Foto: John Hefti/REUTERS

- Početak sezone mi je bio dobar. Igrao sam i pomagao ekipi. No, nakon All-Stara više nije bilo savršeno, nisam mogao dobiti vrijeme na parketu i nisam bio dio rotacije. Na početku sezone nisam mislio da će se ovako rasplesti, ali tako je to u košarci, nekad ti se vrata otvore, a nekad zatvore. Još mi je malo prerano da analiziram, ali nema se smisla ljutiti jer to neće ništa promijeniti - rekao je Šarić na press konferenciji za kraj sezone u kojoj je u 64 utakmice prosječno zabijao osam koševa, dijelio dvije asistencije i hvatao četiri skoka.

Kao netko tko je u NBA ligi od 2016. godine, Šarić ne bi trebao imati problema u potrazi za novim poslodavcem. No, pitanje je kakvu minutažu će imati u novom klubu i ima li smisla da 30-godišnjak sezonu presjedi na klupi i čeka mrvice u završnicama utakmice, kao što je bilo u Warriorsima u drugom dijelu sezone... Bio bi ogromno pojačanje za bilo koju euroligašku momčad, ali upitno je želi li se Šiši vratiti u Europu. Ako dođe do takvog raspleta, neizmjerno će usrećiti hrvatskog izbornika Josipa Sesara koji će tako imati kapetana na raspolaganju za kvalifikacijske utakmice.

Foto: FIBA

Gdje će Šarić, pitanje je koje će se vrtjeti cijelog ljeta, ali zasad mu je na prvom mjestu reprezentacija i kvalifikacije za Olimpijske igre koje su u srpnju. Ipak, problematično je što će nam jedan od najboljih igrača gotovo pola godine biti bez ozbiljne utakmice.

- Ne znam što će biti. Imam reprezentaciju ovog ljeta, moram ostati spreman za to jer imamo kvalifikacije za Olimpijske igre. Nakon toga ću vidjeti što mi slijedi na klupskoj razini. Igrat ću za reprezentaciju dokle god sam zdrav i dok ne dođe netko mlađi i bolji. Fokus mi je samo reprezentacija, da bude u boljoj situaciji, da pomognem hrvatskoj košarci ako može proći dalje. Uvijek sam razdvajao reprezentaciju od klubova. Ako sam zdrav, uvijek ću igrati za reprezentaciju. Ne gledam na to kao na borbu za NBA ugovor - završio je Šarić.