Phoenix Sunsi našeg Darija Šarića pobijedili su Portland Trail Blazerse 132-100 i došli do okrugle 20. pobjede u sezoni. Blazersi su držali egal do sredine druge dionice, a na poluvrijeme su otišli s prihvatljivih devet poena zaostatka. No, u trećoj Sunsi ubacuju u brzinu što se očitovalo na rezultatu pa su je tako dobili sa čak +20 (37-17) tako da je sve bilo riješeno uoči posljednje četvrtine.

Hrvatski košarkaš Dario Šarić odigrao je još jednu dobru utakmicu, a jedan skok mu je falio za 'double-double'. Zabio je 14 poena od čega je za tri šutirao na 50 posto (2/4), a dok je za dva šutirao 3/8. Najbolji pojedinac utakmice bio je Devin Booker s 34 poena u 29 minuta na parketu.

Jednako poena kao i Sunsi zabili su i Utah Jazzeri u pobjedi nad Charlotte Hornetsima 132-110, a Bojan Bogdanović, nažalost, ponovno nije mogao pogoditi tricu. Imao je tri pokušaja, no bez efekta pa je i utakmicu okončao sa za njega skromnih 10 poena. Iako rezultat sugerira 'blow-out' Jazzeri su u posljednju četvrtinu ušli s tek poenom prednosti (91-90) s tim da su Hornetsi u jednom trenutku u trećoj četvrtini imali +11 (71-60).

U zadnjoj su dali gasi i jednostavno nisu mogli promašit. Clarkson, Niang, Conley, Mitchell...baš svi su zabijali trice, osim našeg Babe. Mitchell je utakmica završio kao najučinkovitiji igrač sa 23 poena, ali 20+ u redovima Ute još su imali Niang (21), Ingles (21) i Clarkson (20).

