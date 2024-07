Šarićev otac za 24sata: Nije to bilo pametno. Mogao je netko izvući nož i upropastiti mu život

Hrvatski košarkaški reprezentativci Ivica Zubac i Dario Šarić u društvu bivšega nogometnog reprezentativca Tina Jedvaja našli su se u incidentu u atenskom noćnom klubu u ponedjeljak u 5.30 ujutro, nekoliko sati nakon poraza u finalu kvalifikacijskog turnira za Olimpijske igre. Izbila je tučnjava, Zubac je završio krvavog koljena, a Šarić je, tvrde grčki mediji, neko vrijeme ležao bez svijesti. Grčki mediji tvrde da ga je uspavao redar kluba koji je inače MMA borac.

Tko je i zašto uzrokovao incident, nije poznato. Hrvatski košarkaški savez u priopćenju je tvrdio da su košarkaši napadnuti verbalno i fizički pa su se branili, a sve su prekinuli klupski redari. Darijev otac Predrag u šoku je nakon svega.

- Vjerujem da bi u ovakvoj situaciji reagirao svaki roditelj i da bi kazao kako se to nije smjelo dogoditi. Profesionalni sportaš nema što raditi u zoru u noćnom klubu, pogotovo ne u tako nekontroliranim uvjetima. Ajde da su bili svi skupa, organizirano, pod nadzorom zaštitara, ali ovako... - rekao je Predrag Šarić za 24sata.

Šarić je napustio Grčku, preko Züricha je stigao u Rijeku.

- To su opasne situacije, nikad ne znaš tko je unutra, kako može reagirati, pijana posla, zamislite da je netko izvukao toj u masi nož i da je ne daj Bože nekoga ozlijedio i prekinuo mu karijeru, upropastio život. Jednostavno, moraš razmišljati i ne smiješ se dovesti u tu situaciju - rekao je tata Šarić.

Kad smo ga kontaktirali nije imao pouzdane informacije što se dogodilo i tko je sve sudjelovao u incidentu u atenskom noćnom klubu, u kojem su se prema dostupnim informacijama uz Darija i Ivicu Zupca našli i Tin Jedvaj i još "neki košarkaši." A prema dostupnim informacijama oni nisu skrivili incident.

- Znate kako je u sitnim satima, netko nešto kaže, oni su vjerojatno odgovorili, došlo je do naguravanja, uletjeli su zaštitari... Ne znam detalje, ali znam Darija, on sigurno nikoga nije ni provocirao ni udario, niti je tako odgojen niti je ikad imao takve ispade. Ne vjerujem ni da je Zubac nešto napravio... Ali to ih ne opravdava, kao što sam već rekao, nisu se smjeli naći na tom mjestu u to vrijeme. Bez obzira na okolnosti, ja ga kao otac kritiziram ovako javno, a to ću mu i reći kad ga vidim. Nije to bilo pametno - nastavio je.

Novi suigrač Nikole Jokića u Denveru nije smio dozvoliti da se nađe u takvoj situaciji. Jasno je to svima. Zubac se u ponedjeljak navečer vratio u Zagreb i razgovarao s novinarkom RTL-a dok javnosti nije bilo poznato gdje je i što radio večer prije. Nije imao nikakve masnice ni tragove tučnjave. Doduše, koljena mu se nisu vidjela.

Dario je odigrao dobar predolimpijski turnir, a nedavno potpisao ugovor s Denver Nuggetsima.

- Drago mi je da ostaje u NBA, ali za mene bi bilo puno bolje da je otišao u neku slabiju franšizu u kojoj bi imao bitniju ulogu i u kojoj bi više igrao. Na koncu ispada da je jedino u Sixersima imao povjerenje pa je tamo i igrao najbolju košarku po meni. Što se tiče reprezentacije, s Bojanom i Matkovićem to bi bilo drugačija priča, nedostajalo nam je igrača u rotaciji za ovako zahtjevan turnir s tri utakmice u svega par dana. Ali važno je da smo se vratili, da smo nešto odigrali i da postoje naznake da se krećemo u dobrom smjeru - zaključio je Šarić.