Sarri je bivši, na klupi Napolija od sljedeće sezone - Ancelotti

Bivši trener Chelseaja, Real Madrida i Bayern Münchena Carlo Ancelotti zamijenit će na klupi Napolija aktualnog trenera Maurizija Sarrija, koji je još u nedjelju natuknuo da bi mogao napustiti klub, a danas iz Italije stižu vijesti kako je to već gotova stvar.

- Svemu u životu dođe kraj i bolje je okončati stvari nakon ispisivanje predivne priče - rekao je Sarri nakon 2-1 pobjede nad Crotoneom, čime je Napoli završio na drugom mjestu domaće tablice s 91 bodom, četiri manje od prvaka Juventusa.

Talijanski mediji pišu da je Sarri i službeno dobio otkaz te da će ga na napuljskoj klupi definitivno zamijeniti Carlo Ancelotti.

Carlo #Ancelotti has signed as new Napoli manager! Maurizio Sarri will be sacked, Carlo will be announced soon 🇮🇹 #Napoli #transfers