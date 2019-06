Srednji prst navijačima Juvea? Pa zvali su me južnjačko govno

Juventus je i službeno predstavio svog novog trenera. Maurizio Sarri, 60-godišnji Napolitanac odabranik je Stare dame, 'mladoženja' koji bi ju napokon trebao prenijeti preko praga finala Lige prvaka.

- Ovo je kruna moje karijere. U Napoliju sam imao sve, onda sam se odlučio za jedno divno englesko iskustvo u Chelseaju, a sada sam u... Trenutačno najvećem talijanskom klubu - počeo je Sarri svoje predstavljanje u crno-bijelim dvorima.

Sa 'trenutačno' je možda malo otupio oštricu netrpeljivosti koju prema njemu osjeća rodni Napulj i cijeli jug Italije. Jer talijanski je jug simbol neimaštine, a Sarri je sada 'među neprijateljima', u središtu bogatog sjevera koji s visoka gleda na svoje južne sunarodnjake.

Time je krenuo i kontra svojeg neskrivenog ljevičarstva i stalnih javnih istupa obespravljenosti siromašnih. Prelaskom u grad Fiata Sarri je postao i za južnjake će ostati - 'izdajnik'.

Sarri je priznao da se vodio i onom 'ako ne može protiv njih, pridruži im se':

- Tri sam se godine budio s mišlju: 'Kako slomiti Juventus'? Sad sam tu! Ovo je korak više i u odnosu na Chelsea, a gdje god sam bio davao sam sve od sebe da moj klub bude najbolji, da pobjeđuje.

Nekako je, valjda "slučajno" zaboravio izgovoriti riječ - trofej. Jer to Juventus jedino priznaje. Trofeje. Onaj koji im predugo i prebolno nedostaje je Liga prvaka.

A Sarri je u 29 godina karijere vodio 20 klubova i osvojio - dva trofeja. Europsku ligu ove sezone s Chelseajem i... Kup talijanske Četvrte lige, prije 16 godina kad je vodio Sansovino.

Kad je osvojio svoj jedini trofej s talijanskim klubom strastveni pušač Sarri imao je 44 godine, a nije imao nijednu sijedu.

Na predstavljanje je došao strogo u odijelu i kravati premda su poznati njegovi zaštitni znakovi: trenirka, cigareta i nogometna estetika. Bilo 4-3-1-2 kao u Empoliju, bilo 4-3-3 kao s Napolijem, Sarri je poznat po tome da mu momčadi igraju lijep nogomet. Trofeji... Dolaze svakih 10 godina.

Sa Napolijevim grbom na prsima je, dolazeći na gostovanje u Torino, Juventusovim navijačima pokazao srednji prst, a žestoko je zagrmila i njegova izjava o jednom nedosuđenom penalu za Napoli:

- U ovoj se zemlji penali sude samo momčadima koje imaju crne pruge na dresu - ispalio je Sarri i time za lopovluk optužio najjače: Milan, Inter i... Juventus!

- Ne brinite o prilagodbi igrača na moju nogometnu filozofiju. Majstori kao Cristiano, Dybala, Douglas Costa i slični mogu igrati na bilo kojoj poziciji, samo će se prilagoditi mojoj interpretaciji konkretnih uloga koje dobiju i to je to. Ljepota igre nije u sukobu sa igrom kojom se osvajaju trofeji.

Našeg Mandžukića nije spomenuo. Ali je objasnio kako će se oblačiti:

- Ugovor me obvezuje da van terena budem u klupskome odijelu, ali na travnjaku sam u trenirci. Vidjet ćemo.. Kad zađete u moje godine jedino je bitno da pred ljudima niste goli - smijao se Sarri pa dotaknuo i svojih ideoloških uvjerenja.

- Neću promijeniti mišljenje zato što sam promijenio klub. Siromašni su u ovoj zemlji diskriminirani, južnjake se vrijeđa na stadionima i to je trebalo prestati odavno.

Srednji prst navijačima Juventusa?

- Pogriješio sam. Pokazao sam to prema 15-ak budala koje ni ne držim pravim navijačima Juventusa jer protiv takvih nikada nisam imao ništa protiv. Među 45 tisuća ljudi našlo se 10-15 onih koji su prema meni pljuvali i nazivali me 'južnjačkim govnom'. Izgubio sam živce i reagirao krivo. Ali i to njihovo ponašanje je slika diskriminacije o kojoj sam govorio.

Komentirao je termin iskovan iz njegovom prezimena:

- Ja ni ne znam što je to 'sarrismo'. Navodno neka posebna nogometna filozofija, ali mislim da se više radi o osobnosti. Izravan sam, ponekad i previše. A to očekujem i od drugih. Iskrenost i otvorenost - zaključio je Sarri.

Napuljski Robin Hood uzeo je zlatnike bačene mu s torinskog prijestolja. Priznali to Juventusovi vlastodršci ili ne, sad je cilj samo jedan: Liga prvaka. Ili to, ili je Sarri badava dolazio na sjever.