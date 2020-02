Sarri, vidiš li? Ronaldo već 804 dana nije zabio iz slobodnjaka

Bilo je to u prosincu 2017. Real je na klupskom SP-u igrao protiv Gremija, a Ronaldo je u dresu Reala zabio jedini gol na utakmici. Iz slobodnjaka. Od tada su prošla 804 dana, a Portugalac nije zabio slobodnjak.

Naravno, govorimo o službenim utakmicama, u prijateljskim je zabio Interu, no u prvenstvu, Kupu i Ligi prvaka nije zabio, ako baš hoćete, 19.272 sata. Istina, zabio je u međuvremenu za Portugal dva gola, no za klub ga ne ide, pa ne ide. Znamo da će vas zanimati, pa smo i to iskopali, za to vrijeme, od posljednjeg Ronaldova gola iz slobodnjaka u klupskom dresu, Lionel Messi zabio je iz slobodnjaka 18 golova za Barcelonu.

Foto: ERIC GAILLARD

Veliki je to problem za Juventus, pa je bio red da se oglasi i trener Maurizio Sarri, što je ovaj i učinio.

- Imamo dva dešnjaka koja izvode slobodne udarce, Cristiana Ronalda i Miralema Pjanića. Ne određujem tko će pucati, ostavio sam igračima da se dogovore, kako se tko osjeća u tom trenutku - kaže Sarri.

Tako izgleda u teoriji, u praksi gotovo sve slobodne udarce izvodi Cristiano Ronaldo. Tu i tamo, ako se smiluje, proslijedi koji Pjaniću, no to baš i nije česti slučaj. Naravno da ni Pjanić nije presretan takvim scenarijem, jer je do dolaska Ronalda on bio glavni izvođač. Sad gotovo da ih ni ne izvodi.

Foto: ERIC GAILLARD

Portugalac je izveo 38 slobodnih udaraca, a da nije zabio gol. E, sad, od tih 38 udaraca, 24 su završila u živom zidu, 11 je obranio golman, dva su udarca završila preko gola, dok je jedan završio u prečki.

Foto: Reuters

Stoga i ne čudi da je Ronaldo bio posebno utučen kad mu je posljednji slobodnjak opet završio u zidu. Slobodni udarci nekad su mu bili zaštitni znak, pogađao ih je kao od šale, danas je to zaštitni znak Messija. A znate kako takve stvari podnosi Ronaldo... Nikako. I stoga nije ni čudno da je protiv Lyona “puko”, da se smijao protivnicima u lice, pa im čak i prijetio. Ne ide mu, ne ide Juventusu, ne ide ni Sarriju... A buni se i Pjanić...