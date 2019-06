Sastali se najveći ikad? CR7 i Jordan: Stvorili smo povijest!

Muitos parabéns, filho! 🎂🎉🎊 Que continues a ser o lindo menino que tens sido até hoje, o papá tem muito orgulho em ti! 🙏 Que tenhas um dia muito feliz 🥳 O papá ama-te muito ❤️😘

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jun 17, 2019 at 1:46am PDT