Sastav Dinama za Borussiju: Ozljede kroje momčad, u vezu uskaču igrači iz drugog plana...

Dinamo u srijedu ima veliku priliku prvi put u povijesti dohvatiti nokaut fazu Lige prvaka. Jasno, ni pobjeda nad Borussijom Dortmund (21 sat) ne bi teoretski odvela "modre" među 24 najbolje momčadi ovog natjecanja, ali prema nekim računima to bi trebalo biti to. Zagrepčani imaju sedam bodova (remi s Monacom, pobjede protiv Salzburga i Slovana), a kažu kako je 10 bodova dovoljno za odlazak dalje. Opet, to nitko ne zna, Liga prvaka se prvi put igra u ovakvom formatu.

Pokretanje videa... 00:41 Tunel na Maksimiru | Video: GNK Dinamo

Nenad Bjelica ima velikih problema, za dvoboj s finalistom Lige prvaka nedostaje mu čitav niz ponajboljih opcija. Trener Dinama ne može računati na Nevistića, Ademija, Mišića, Sučića..., s klupe će krenuti i Petković. Znači nema - pola momčadi. I Bjelica će morati eksperimentirati, već od prve minute u "vatru" poslati neke pojedince kojima posljednjih tjedana i nije toliko vjerovao.

Dinamo će opet igrati s tri igrača u zadnjoj liniji, tu ne bi trebalo biti dvojbe, to će biti Theophile, Bernauer i Torrente. Da, Bjelica je protiv Rijeke koristio Bernauera na "šestici", ali to ne bi trebala biti njegova ideja i za Borussiju. Na golu će biti Zagorac, a defenzivu bi na bokovima trebali učvrstiti Ristovski i Pierre-Gabriel. Teško je na lijevom beku od prve minute očekivati Ogiwaru, Dinamov Japanac ima velikih problema s obranom, a Nijemci takve stvari ne opraštaju.

Najveći problem je vezna linija gdje Bjelica mora krenuti bez Sučića, Ademija i Mišića. Više nema dvojbe, u početni sastav upadaju Rog i Kačavenda, taj će dvojac morati trkom i agresijom odgovoriti na igru motoričnih Nijemaca. Sandro Kulenović već tjednima nema nikakvu pomoć u vrhu napada, a kako će Petković biti na klupi, pitanje centarofora nije upitno.

E sad, veliko je pitanje tko će se naći iza njega. Martin Baturina je "zicer dana", a za drugu poziciju bore se Pjaca i Stojković. Pjaca je puno iskusniji, iza njega je puno više minuta i pravih utakmica, ali Stojković je "lakši", lepršaviji, ne drži toliko same linije. I to bi trebala biti najveća dvojba Bjelice uoči Borussije, hoće li odmah zaigrati Stojković ili Pjaca, sve je moguće.

Dinamo (3-4-2-1): Zagorac - Theophile, Bernauer, Torrente - Ristovski, Kačavenda, Rog, Pierre-Gabriel - Baturina, Stojković (Pjaca) - Kulenović.