Satoshi Ishii: Za Hrvatsku ću navijati bez obzira na sve!

Satoshi Ishii (35) osvojio je zlato na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. (+100 kg). Do trona je došao krvavo. Doslovno. Borac rodom iz Osake već se kao 15-godišnjak preselio u internat u Tokiju.

POGLEDAJTE VIDEO: Japanac hrvatskog podrijetla

'Trener me tukao'

- Sjećam se da tijekom treninga ni vodu nismo smjeli piti, a kad bi netko nešto pogriješio, trener bi nas tukao pojasom. Kad bih se na treningu borio s nekim starijim, taj bi me gušio do kraja. Pustio bi me ne kad bih tapkao nego kad bih se onesvijestio - opisao je Ishii.

Kao da to nije bilo dovoljno, japanska ga je sportska javnost uzela na zub zbog, kako su tvrdili, "neatraktivnog stila borenja". U međuvremenu je prešao u MMA, potom se preselio u Zagreb te počeo trenirati kod Mirka Filipovića. Ishii je hrvatsko državljanstvo dobio 2019.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

'Navijat ću za Hrvatsku'

Okušao se u međuvremenu i u profesionalnom kikboksu i boksu. U posljednje vrijeme trenirao je u SAD-u s Gordonom Ryanom, najboljim grapplerom na svijetu. Uoči utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva u Katru između Hrvatske i Japana Ishii nam se javio iz Minato Cityja, koji se nalazi nedaleko od Tokija.

- Puno ljudi šalje mi poruke ovih dana. Navijat ću za Hrvatsku! Moja je odluka bila uzeti hrvatsko državljanstvo i ponosan sam i počašćen što sam ga dobio. Kao Hrvat, jasno je da ću podržavati Hrvatsku u bilo kojem sportu, bez ikakve dvojbe, bez obzira na to tko je na drugoj strani. Moram dodati i da poštujem svoje korijene.

Što vam je rekla obitelj kad ste im rekli da želite hrvatsko državljanstvo?

- Nisu bili ljuti, dovoljno sam odrastao da mogu odlučivati u svoje ime, ali nije mi bilo lako odlučiti se na takav korak. Morao sam se odreći japanskog državljanstva, samim tim i putovnice koja je najjača na svijetu. Također, tu su i emocije - kazao je.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

'Volim Thompsona'

Mnogi Hrvati obožavaju sushi. Kakvu vi hranu volite?

- Obožavam ćevape, pljeskavice, šopsku salatu, ali više volim srpsku kuhinju. Leskovački roštilj! Volim i janicu (tako zove janjetinu, op. a.).

Ishii ima zanimljiv glazbeni ukus.

- Volim Thompsona i njegovu pjesmu 'Dolazak Hrvata'. Ado Gegaj (bosanskohercegovački folker, op. a.) je isto top!

U Hrvatskoj je dobio dva nadimka.

- Hobit i Domagoj su nadimci koje sam dobio u ovdje. Stipe Drviš mi je rekao da izgledam kao Domagoj, a Hobit zato što imam velika stopala - završio je kroz smijeh.

SATOSHI ISHII O ŽIVOTU U HRVATSKOJ:

Najčitaniji članci