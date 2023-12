Saudijci milijunima mame još jednog 'vatrenog': Bogatu ponudu poslali su Kramariću!

Saudijska Arabija postala je obećana zemlja za brojne nogometaše iz Europe. Rade na promociji svoje zemlje i jačanju lige koja je već sada jača i od nekih europskih, a u tome nimalo ne štede. Kada nogometašima ponudiš cifru s kojom si mogu osigurati egzistenciju, nema tu puno razmišljanja.

Pokretanje videa ... Andrej Kramarić | Video: 24sata/pixsell

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar, N'Golo Kante, Marcelo Brozović, samo su neke od najvećih zvijezda koje svojom nogometnom čarolijom uveseljavaju tamošnju publiku. I naravno, ne misle Saudijci stati na tome. Na meti su najveće zvijezde. Velika želja im je dovesti hrvatskog kapetana Luku Modrića. Zagrizli su za njega na ljeto, prednjačio je u svemu Brozovićev Al-Nassr koji je opet htio spojiti Luku i Ronalda, no naš maestro ostao je vjeran Real Madridu i potpisao je novi ugovor. No, on mu istječe na ljeto pa tko zna, možda ga Saudijci na kraju i privuku u svoju domovinu. I nije Luka jedini Hrvat koji je na listi želja.

Saudijci žele Kramarića?

Kao iz vedra neba pojavila se informacija da bi još jedan hrvatski reprezentativac mogao završiti u Saudijskoj Arabiji. Kako pišu Sportske novosti, Andrej Kramarić dobio je bogate ponude iz ove zemlje. Nekoliko klubova navodno je zainteresirano za njega i nude mu dvostruko veću plaću u odnosu na onu koja mu godišnje sjedne na račun u Hoffenheimu. Kako mu ugovor istječe na ljeto 2025. godine, jasno je kako bi zainteresirani kupac morao platiti i odštetu, ali to im je najmanji problem. Andrej na Transfermarktu vrijedi šest milijuna eura.

Foto: Federico Gambarini/DPA

Krama je pravi vojnik njemačkog kluba. Došao je 2016. godine iz Leicestera i postao legenda kluba, najbolji strijelac i s pravom možemo reći, jedan od najvećih koji je nosio dres kluba iz Sinsheima. Zabio je 123 gola i asistirao za 51 gol u 267 utakmica.

I kada je bio na vrhuncu forme, trpao kao na traci i bio jedan od najboljih strijelaca u Bundesligi, nije napuštao Hoffenheim. Htio ga je i Bayern, grizli talijanski klubovi, no nije mu se nigdje išlo. U Hoffenheimu se osjećao kao doma i dao mu najbolje dane svoje karijere.

Foto: HANNAH MCKAY

Ipak, kako se bliži kraj karijere, tako se i u njemu budi želja za novim izazovima. Posljednjih dana su ga mediji povezivali sa Serie A i obzirom na kvalitetu, Krama bi bez problema mogao igrati za klubove iz samog vrha. Najkonkretniji su Saudijci koji bi ga odmah htjeli dovesti, ali hrvatski napadač želi ostati do ljeta u Hoffenheimu i tako u najboljoj mogućoj formi dočekati Europsko prvenstvo, gdje bi trebao biti jedna od najvećih uzdanica naše reprezentacije.

Ponude su izdašne i privlače ga. Imao bi priliku naplatiti fantastičnu karijeru i dobiti tretman kakav zaslužuje. Ipak, to je zasad samo opcija, ali kako se čini, nije nemoguće da se Marcelu Brozoviću sljedećeg ljeta još netko od 'vatrenih' pridruži u Saudijskoj Arabiji.