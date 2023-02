Saudijci nude Modriću ogromno bogatstvo! Oglasio se Ancelotti

Želja Luke Modrića oduvijek je bila jasna. Igra za najveći klub na svijetu i želja mu je tu završiti karijeru. Aktualni ugovor s Real Madridom veže ga do ljeta, nada se produljenju, no naznaka i još nema. Luki je 37 godina, pokazao je da i dalje može igrati na vrhunskoj razini. Treba priznati, Svjetsko prvenstvo utjecalo je na njega, vratio se u klub izmoren i iscrpljen, što je utjecalo na njegove izvedbe, no nitko ne sumnja u njegovu klasu. Kad tad će se vratiti na svoju maestro razinu.

Real i dalje nema zamjenu za njega, no i dalje kao da se premišljaju hoće li produžiti ugovor s njim. Dok se oni nećkaju, ima tko želi. Kako pišu saudijski mediji, Al Nassr želi dovesti hrvatskog reprezentativca! Njima novac nije problem, niti je ikad bio, što su pokazali dovođenjem Cristiana Ronalda za plaću od 200 milijuna eura godišnje.

Foto: Anke Waelischmiller/Sven Simon/D

Želja im je opet upariti ovaj veličanstveni dvojac koji je žario i palio u dresu Real Madrida. Luka ne bi dobio baš ovu ludu cifru kao Portugalac, ali bi obilno napunio račune. Ponudili su mu 30 milijuna eura po sezoni, što je odbio, a nakon svega se u cijelu priču uključila i vlada Saudijske Arabije koja želi pomoći klubu da realizira ovaj bombastični transfer. I nije Luka jedini. Žele stvoriti momčad koja će pokoriti kontinent pa su im želje i Karim Benzema te Sergio Ramos.

Ramos je u PSG-u, a Karim i Luka u Realu i dalje jedni od ključnih igrača, no ugovor im istječe na ljeto. Boji li se Carlo Ancelotti da će ostati bez svojih najboljih igrača i što bi im savjetovao, pitali su ga novinari.

Foto: PABLO MORANO

- Ne znam... Prvo ne želim da dođu tražiti savjet. Moje mišljenje je da Realove legende karijeru moraju završiti u Realu - kazao je Don Carlo.

Požalio se i na udarni ritam utakmica i umor igrača.

- Ovo je ludo. Postoji neka granica, a mislim da su prešli granicu. Volimo igrati puno utakmica, ali ovo je previše i imamo problem s umornim igračima



Najčitaniji članci