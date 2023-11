Saudijci ponovno idu po Luku Modrića! Žele ga već ove zime

Luka nas sigurno neće napustiti ove zime. On misli da je važan igrač i mi mislimo isto. On je jako važan igrač za nas, ne želi otići i jako smo sretni radi toga, rekao je to trener Real Madrida, Carlo Ancelotti.

Odgovorno je rekao kako Modrić ne želi napustiti Real Madrid, ali nije tajna kako hrvatski maestro nije zadovoljan ulogom i minutažom u 'kraljevskom klubu'. Kapetan 'vatrenih' pao je u drugi plan, iako svojim igrama pokazuje kako itekako može konkurirati puno mlađim suigračima.

Modrić je prošlog ljeta imao nevjerojatne ponude iz Saudijske Arabije koje je odbio kako bi nastavio s Realom. Za Modrićeve usluge zainteresirani su i klubovi iz američkog MLS-a, a novinar i stručnjak za transfere Rudy Galetti tvrdi kako dva saudijska velikana rade na dovođenju Modrića, i to već u zimskom prijelaznom roku!

Naime, Galetti je rekao kako je saudijski klub Al Ahli spreman ponovno stupiti u kontakt s Modrićem u nadi kako će ga nagovoriti da pridruži njihovim redovima već u zimskom prijelaznom roku. Al Ahli trenutno je na trećem mjestu saudijskog prvenstva, a u njihovim redovima su slavni nogometaši poput Riyada Mahreza, Roberta Firminha i Edouarda Mendyja.

Ipak, za Modrića možda postoji i bolja ponuda s Arapskog poluotoka. Galetti tvrdi kako je je i Al Ittihad zainteresiran za Modrića. Radi se o drugom najuspješnijem klubu u povijesti saudijskog prvenstva, a i aktualnom prvaku Saudijske Arabije.

Foto: ALBERT GEA

Al Ittihad je svoje redove prošlog ljeta pojačao s Karimom Benzemom, koji je s Modrićem deset godina dijelio svlačionicu u Realu. Zajedno su osvojili sve što se dalo osvojiti u europskom nogometu, a Francuz bi sigurno htio ponovno zaigrati s Modrićem. Njegov Al Ittihad je odlično ušao u sezonu, ali upao je u krizu i u posljednjih pet kola ne zna za pobjedu. Zbog toga je Al Ittihad sad tek šesti u prvenstvu, stoga bi im Modrić itekako pomogao u nastavku sezone.