Saudijski izbornik nakon poraza od Poljske: Nitko nije mislio da možemo igrati na ovoj razini

Nakon senzacionalne pobjede protiv Argentine, Saudijska Arabija izgubila je od Poljske 2-0 u drugom kolu Svjetskog prvenstva u Katru.

Izbornik Saudijske Arabije, Francuz Herve Renard nakon poraza je objasnio zašto su izgubili.

- Nitko u svijetu nije mislio da možemo igrati na ovoj razini. Mi u Saudijskoj Arabiji dobro poznajemo igrače, ali navijači iz svijeta ih ne znaju. Ponosan sam na njih. Još smo živi. Ali trebali smo bolje kontrolirati utakmicu. Da smo zabili penal, prvo poluvrijeme bi završilo 1-1 i utakmica bi otišla u drugom smjeru - rekao je pa dodao:

- Nije to stvar sreće, mi smo podbacili. Nedostajalo nam je preciznosti u zadnjoj trećini i radili smo greške u dodavanjima, a igrali smo protiv jake ekipe, no nećemo odustati. Wojciech Szczesny je dobio ovu utakmicu za Poljsku, on je sjajan golman, ali nije da smo to otkrili tek danas.

Iako su igrali, hrabro, čvrsto, pa čak u nekim trenucima i bili bolji od Poljaka, presudila je individualna kvaliteta. Prvi pogodak postigao je Piotr Zielinski u 39. minuti na asistenciju Lewandowskog, dok je Saudijska Arabija imala savršenu šansu za izjednačenje krajem prvog dijela, ali je tada udarac s bijele točke Al Dawsarija obranio poljski golman Szczesny. Utakmica je riješena u 82. minuti kada su se poigravali Saudijci pred svojim vratima, a pogrešku je iskoristio Lewandowski za 2-0.

