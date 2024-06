Savićević se prisjetio utakmice protiv Hrvatske: 'Svi su pjevali, a ja nisam znao tko je Severina'

Dejan Savićević (57) u intervjuu za SportalRS prisjetio se utakmice Hrvatske i Jugoslavije 1999. koja je odlučivala o plasmanu na Euro. Bivši igrač Budućnosti, Crvene zvezde, Milana i Rapida nije igrao na prvoj utakmicu u Beogradu kada je na stadionu nestalo struje.

- Nisam bio na toj utakmici, ali one u Zagrebu se dobro sjećam. U cijeloj svojoj karijeri nisam imao takvo osiguranje. Na samom slijetanju je bilo na svakih par stotina metara jedan vojnik s kalašnjikovom. Nikad niti jedna reprezentacija nije imala takvo osiguranje kao mi u Zagrebu.

Veznjak se prisjetio i ambijenta koji je vladao na utakmici.

- Hrvatska je dala sve od sebe i utakmicu su organizirali na najbolji mogući način. Hrvati su sve pripremili za veliko slavlje, ali mi smo im to pokvarili. Sjećam se i ambijenta, prvi put sam tada vidio Severinu. Svi su pjevali, a ja nisam ni znao tko je ona. Bila je to zadnja utakmica Franje Tuđmana, koji je nedugo nakon toga preminuo. On je dao puno za hrvatski nogomet - rekao je Savićević

Mirković je izgubio samokontrolu

Prilikom tog gostovanja ostalo je upamćeno Savićevićevo vrijeđanje jednog građana Zagreba koji mu se obratio dok je davao intervju.

- Mislio sam da će se to zaboraviti. Kad sam krenuo davati intervju pojavio se jedan mali s karakterističnim dresom i krenuo psovati. Na kraju sam mu rekao to što sam rekao i na to nisam ponosan. Dogovor je bio da se dio s vrijeđanjem isječe, na što je novinar pristao. Kasnije kada mi je poslao kazetu, kad sam vidio to, malo mi je falilo da padnem u nesvijest.

Legendarni igrač potvrdio je kako osim jednog neugodnog trenutka koji je snimljen, nije imao druge slične situacije. No utakmicu na Maksimiru obilježio je i sukob Zorana Mirkovića (52) i Roberta Jarnija (55).

- Mirković je u tom trenutku izgubio samokontrolu. Napravio je glupost koja nas je mogla koštati jer je Hrvatska imala nekoliko desetaka minuta igrača više.

Između nas nema nikakvih problema

Savićević je dugo godina bio suigrač Zvonimira Bobana (55) u Milanu. Tvrdi da je njihov odnos uvijek bio korektan bez obzira na tenzije između dvaju država.

- Mi smo normalni ljudi tako da nije bilo nikad nekakvih problema između nas. Utakmica 1999. godina je protekla u najboljem redu.

Milano: Dejan Savi?evi? u dresu Milana | Foto: Steve Morton/PRESS ASSOCIATION

Što se tiče plasmana Srbije na ovogodišnji Euru veznjak nije optimističan. Oni su se prvi put plasirali u Njemačku nakon 24 godine, a nalaze se u grupi s Engleskom, Danskom i Slovenijom.

- Pričao sam s Draganom Stojkovićem (59) i nije mu sjajna situacija. Velika je euforija bila pred Katar, a znao sam da je raspored loš. I sad je loš. Jer ćemo igrati protiv engleske reprezentacija, koja po individualnim kvalitetama nije najjača reprezentacija u Europi, nema individualce kao Mbappé, ali imaju Bellinghama koji igra u Real Madridu. Ponovno ćemo se istrošiti kao protiv Brazila i pitanje koliko ćemo moći nakon.