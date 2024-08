Schumacher priznao da je gay, njegova bivša žena: 'Osjećam se kao da mi je zabio nož u srce'

Ralf Schumacher (49) je prije mjesec dana svijetu obznanio da je homoseksualac. Bivši vozač Formule 1 i brat sedmerostrukog prvaka svijeta Michaela Schumachera (55) odlučio se "outati" na što su stigle brojne reakcije navijača, prijatelja, poznanika...

Na Ralfovo priznanje reagirala je i njegova bivša supruga Cora (47) s kojom je bio u braku 14 godina, a s kojom se razveo 2015. godine.

- Voljela bih da me Ralf više uključio u tu svoju odluku jer bi to bio znak da me još uvijek poštuje. Kada je to objavio, to je za mene bilo kao da mi je zabio nož u srce. Takvo priznanje uvijek utječe i na tvoje najbliže, uključujući i bivšu suprugu s kojom imaš dijete - rekla je Cora za Der Spiegel i dodala:

- Nakon svih tih godina braka osjećam se iskorišteno. Kao da sam potrošila najbolje godine uzalud, pitam se je li uopće ikada bio iskren sa mnom i je li me ikada volio? Slijepo sam mu vjerovala i zbog toga njegova riječ je za mene bila poput zakletve.

Upitnici tijekom karijere

Ralfova bivša supruga otkrila je da se i tijekom njegove vozačke karijere u "paddocku" često govorkalo i nagađalo je li Ralf homoseksualac ili nije.

- Bilo je dosta glasina u "paddocku" i često smo vodili razgovor na tu temu. Pitala sam ga je li to istina, ali svaki put je to demantirao i govorio mi da si umišljam razne stvari te da mi treba stručna pomoć.

Ralf demantirao Coru

Nije dugo trebalo da se i sam Ralf oglasi. Nijemac je odlučio razjasniti neke stvari i objavio je da mu je bivša supruga znala za to, kao i da je čestitala njemu i njegovu partneru Etienneu misleći da su se vjenčali.

- Htio bih razjasniti da nam je Cora čestitala u rujnu (početkom listopada) 2023. jer je mislila da smo se vjenčali. Bila je i sretna. Kao što možete vidjeti iz ove poruke Etienneu, osobno. Mislim da je šteta za Etiennea i mene što širi toliko laži. Obojica samo želimo da nas ostave na miru - napisao je Ralf.

Schumacher mlađi godinama je vozio u Formuli 1 i premda nije bio uspješan kao brat imao je respektabilnu karijeru. U elitnom bolidu odvezao je 182 utrke i slavio šest puta.

Od 2001. godine bio je u braku s njemačkom glumicom i voditeljicom Corom, no razveli su se 2015. godine. Ona se nakon toga posvetila drugim stvarima, pa i odlučila snimati sadržaj za odrasle, nakon čega je završila u Playboyu.

Ralf i Cora imaju sina Davida, koji je također postao vozač kao otac i stric.