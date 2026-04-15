Schumacher s dečkom staje pred oltar! Svadbu će snimati kamere

Bivši vozač Formule 1 Ralf Schumacher planira se u svibnju vjenčati s dugogodišnjim partnerom Étienneom Bousquetom-Cassagneom i to pred milijunskim auditorijem!

Naime, cijeli će događaj biti pretvoren u televizijski spektakl, prenose njemački mediji. Par je nedavno službeno objavio kako će si izreći "sudbonosno da", a cijeli će događaj biti prikazan u reality šou pod nazivom "Ralph i Etienne: Kažemo da".

Plan je da u tom šou prikažu cijeli proces, odnosno njihov zajednički život i pripreme za brak, prenose Nijemci.

- Zajedno prolazimo kroz život, a ova serija prikazuje upravo to, našu svakodnevicu, posao, razlike i sličnosti - rekao je Ralf.

Reality šou imat će četiri epizode, a prve epizode emitirat će se u svibnju, dok je veliko finale zakazano za svibanj. Vjenčanje će se održati u luksuznom Saint Tropezu na Azurnoj obali, a legendarnom vozaču Formule 1 ovo će biti drugi brak u životu.

U prvom je s partnericom Corom Brinkman dobio sina, a razveli su se prije 10-ak godina.