Schumacherov brat otkrio da ima dečka. Njegova bivša žena sad snima sadržaj za odrasle...

Najbolja stvar u životu je kada pored sebe imaš pravog partnera s kojim možeš podijeliti sve, napisao je Ralf Schumacher, brat legendarnog Michaela, nekoliko sati uoči finala Europskog prvenstva. Otkrio je da je homoseksualac, predstavio dečka Etiennea i postao tema broj 'jedan' u svjetskim medijima.

Baš kao i puno poznatiji brat, Ralf se također natjecao u Formuli 1. Nije dotaknuo visine kao Michael koji je jedan od najvećih u povijesti ovog sporta, ali je imao respektabilnu karijeru u kojoj je slavio šest puta u 182 utrke.

Od 2001. godine bio je u braku s njemačkom glumicom i voditeljicom, atraktivnom Corom, ali je između njih puklo 2015. godine. Nakon toga je počela objavljivati golišave fotografije pa je, između ostalog, pozirala i za Playboy.

- Volim svoje tijelo i zašto ga ne bih pokazivala drugima? Imam 46 godina i još uvijek se osjećam ugodno u vlastitoj koži. Zašto ne bih podijelila fotografiju ili dvije u toplesu s javnosti? - kazala je i dodala:

- Neki ljudi su ljuti na tebe jer ne patiš onako kako oni očekuju. Neka ih Bog i dalje razočarava. Moja stranica će biti sadržajna, ali će svakako ostati estetska.

Ralf je nekoliko godina uspješno čuvao svoj ljubavni status, svašta se špekuliralo, ali na kraju je stao na kraj nagađanjima i otkrio kako je Etienne osvojio njegovo srce prije dvije godine.

Ralf je u braku s Corom dobio sina Davida (22), no on je prekinuo svaki kontakt s majkom nakon što je otvorila profil na stranici za odrasle i počela snimati intiman sadržaj. Zaradila je veliki novac, ali je li to bilo vrijedno gunitka kontakta sa sinom?

Koeln: Gala ve?era Lambertz Monday Night 2016 | Foto: Henning Kaiser/DPA

- David i ja trenutno ne razgovaramo. Opet me svugdje blokirao. Ovo je jako bolno za mene. To je moje dijete i mislim da me svaka žena koja je u takvoj situaciji može razumjeti - rekla je.

David je krenuo očevim stopama, bavi se automobilskim utrkama, a majku nije vidio više od godinu dana.

- Tada sam s njim posljednji put i razgovarala. Imala sam dopuštenje jednom doći na njegovu utrku. Još uvijek me jako boli što se moj dečko toliko udaljio od mene nakon razvoda. Ne znam zašto - rekla je Cora u intervjuu za Bild i priznala da jako pati:

- Htjela bih mu reći koliko sam ponosna na njega i da ga volim svim srcem. On je moj sin, moj jedinac. Uvijek ću biti tu za njega.