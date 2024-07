Schumacherova brata vrijeđali nakon što je otkrio da ima dečka. 'Mržnje će uvijek biti...'

Najbolja stvar u životu je kada pored sebe imaš pravog partnera s kojim možeš podijeliti sve, napisao je Ralf Schumacher, brat legendarnog Michaela, nekoliko sati uoči finala Europskog prvenstva. Otkrio je da je homoseksualac, predstavio dečka Etiennea i postao tema broj 'jedan' u svjetskim medijima.

Baš kao i puno poznatiji brat, Ralf se također natjecao u Formuli 1. Nije dotaknuo visine kao Michael koji je jedan od najvećih u povijesti ovog sporta, ali je imao respektabilnu karijeru u kojoj je slavio šest puta u 182 utrke.

Foto: Instagram

Od 2001. godine bio je u braku s njemačkom glumicom i voditeljicom, atraktivnom Corom s kojom je dobio sina Davida, ali je između njih puklo 2015. godine. Nakon toga je počela objavljivati golišave fotografije pa je, između ostalog, pozirala i za Playboy.

Ralf je nekoliko godina uspješno čuvao svoj ljubavni status, svašta se špekuliralo, ali na kraju je stao na kraj nagađanjima i otkrio kako je Etienne osvojio njegovo srce prije dvije godine. Sve je to objavio na Instagramu, izazvalo je to pozitivan odjek u njemačkoj javnosti. Većina ga je podržala, ali pojedincima to nije svidjelo pa su ga vrijeđali i prijetili mu, pišu njemački mediji.

Oglasile su se i bivše kolege s kojima se natjecao u Formuli 1.

- To je osobna stvar, ali čestitam mu i nema ništa loše u tome što se izjasnio. Mržnje će uvijek biti, posebno online. Ljudi vrijeđaju jer se lako mogu skriti u anonimnost - rekao je Nico Hülkenberg.

Fernando Alonso je pak dodao:

- Čestitam mu. Potpuna podrška s moje strane, a vjerujem i cijele F1 zajednice.

Formula 1 Grand Prix Monaco 2023 | Foto: Hasan Bratic/DPA

O svemu se oglasio i Schumacherov sin David.

- Jako sam sretan što si konačno pronašao nekoga s kim stvarno možeš reći da se osjećaš ugodno i sigurno. Nije bitno je li to muškarac ili žena. Sto posto sam uz tebe, tata i želim ti sve najbolje! Čestitam.