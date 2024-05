Sedmerostruki prvak Europe odabrao novog trenera: Fonseca prvi favorit za Milanovu klupu

Dio talijanskih medija ovog četvrtka piše kako je portugalski nogometni stručnjak, 51-godišnji Paulo Fonseca, glavni kandidat za novog trenera Milana.

Stefano Pioli, sadašnji strateg drugoplasirane momčadi talijanske Serie A, odlazi na kraju aktualne sezone, a tada ističe i ugovor Fonsece u Lilleu.

Preliminarni razgovori čelnika Milana i Fonsece već su obavljeni, a kada bi se transfer realizirao bio bi to povratak Portugalca u talijanski nogomet budući da je do 2019. do 2021. vodio Romu. Nakon "vučice" Fonseca je otišao u Lille koji ima namjeru razgovarati o produljenju ugovora s Portugalcem. Talijanski izvori pak navode da Fonseca nema namjeru ostati u Francuskoj i da mu je Milan prva želja.

Ranije tijekom trenerske karijere Fonseca je, između ostalih, vodio Porto i Bragu, a u Milanu su spremni ponuditi mu dvogodišnji ugovor.