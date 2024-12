Šef sudaca nakon pet mjeseci u Hrvatskoj: 'Dadić mi je priznao grešku, naši suci još nisu elitni'

Nakon što smo prošle sezone imali situaciju aferom 'VARleaks' i odlaskom dotadašnjeg šefa sudaca Brune Marića, tu je poziciju ove sezone zauzeo Francuz Bertrand Layec koji je na čelu Sudačke komisije HNS-a pet mjeseci. A je li pomaka bilo i kakvi su njegovi dojmovi, odgovorio je za Novu TV.

- Kvaliteta suđenja je u skladu s mojim očekivanjima. Kad sam stigao prije pet mjeseci, osjetio sam da sucima nedostaje samopouzdanja. Od tad im uporno ponavljam - imajte vjere u sebe - započeo je Layec.

Istaknuo je da o aferi 'VARleaks' nije previše razgovarao s ljudima iz HNS-a kao i da nema poseban odnos s Brunom Marićem. No, imao je što za reći o njegovoj objavi na Instagramu koja je mogla biti uvredljiva udruzi Naš Hajduk.

- U potpunosti se ne slažem s njegovim stavom. Kada obnašate ulogu kroz koju podučavate mlađe suce, morate voditi primjerom. Morate biti "čisti". Što se mene tiče, morate paziti na svoju komunikaciju. U potpunosti podržavam odluku Saveza - rekao je.

Tu je bila još jedna afera, i to nedavna. Sudac Toni Dadić suspendiran je nakon što su u javnost procurile navodne poruke koje je slao.

- Šteta jer riječ je o vrlo perspektivnom sucu. Odmah sam ga nazvao i pitao je li to istina ili ne. Rekao je da jest. Da je priča u načelu istinita. Poslije utakmice dugo smo razgovarali o tome. Ako napraviš pogrešku, moraš platiti za to, rekao sam mu - objasnio je Francuz.

A koje mjesto onda zauzimaju hrvatski suci u odnosu na europske?

- To je teško uspoređivati, moramo biti strpljivi. Da biste suca pripremili za primjerice finale Eura, treba vam 10 do 12 sezona. Ja to jako dobro znam, François Letexier bio je moj sudac - rekao je pa se osvrnuo je li stiglo vrijeme za Hrvatskog suca na elitnoj europskoj razini:

- Moramo biti iskreni, ne. Realno, možda tek za pet sezona. Imamo sjajne mlade suce. Patrik Kolarić, Mateo Erceg, Ante Terzić. Želim stvoriti jaku školu, jaku akademiju s vrlo perspektivnim sucima za idućih 10 godina - zaključio je.