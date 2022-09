Šefovi bez riječi, Šarić utučen: 'Uvijek me to pogodi...' Prkačin: Nisam očekivao da ću više igrati

Izjava? Evo, sad idu igrači, rekao je Stojko Vranković nakon što je izišao iz zrakoplova puno prije igrača i stožera.

U avionu je sklepao ostavku, koju je HKS ubrzo i objavio, pa dodao:

- Ja ću govoriti kasnije...

Izlazili su košarkaši iz aviona odvojeno, raštrkano, Damir Mulaomerović, koji je ostavku dao odmah u nedjelju nakon poraza, u prolazu je dobacio:

- Nemam ništa nova za reći.

A Mario Hezonja samo je mrko prošao pokraj mikrofona i negacijski kimao glavom da nema to reći. Bojan Bogdanović i Jaleen Smith nisu ni došli u Zagreb, a Roko Prkačin nam je rekao:

- Prespavali smo pa je malo lakše, u neku smirenost smo ušli, ali jako nam je žao. Što smo mogli bolje, pametnije, ne znam, meni je kao najmlađem teško, nemoguće išta reći. Dali smo sve od sebe i nije išlo.

Je li Roko očekivao da će više igrati?

- Iskreno, nisam. Na su poziciji Šarića i Hezonje, kao najmlađi mogu samo skupljati iskustvo.

Ni protiv Finske? Protiv nje je dobro odigrao kvalifikacijsku utakmicu u Rijeci.

- Ha, možda, jer je Zubac bio nešto ozlijeđen, spominjali su da bih mogao ući, ali nisam očekivao više minuta, pored jednog NBA i jednog euroligaškog igrača nemam što tražiti.

Jesu li se Simon i Bogdanović pozdravili s vama ostalima nakon zadnjeg natjecanja?

- Ako im je zadnje... Nisu definirali, nije bilo zbogom.

Od glavnih igrača jedino je Dario Šarić bio rječitiji. Iako bez puno konkretnih odgovora.

- Nemam odgovor na pitanje što sad. Borili smo se, Finska nije za baciti, svi danas igraju košarsku, tako se odigralo, ne znam što reći... Pokušali smo, pokazali volju, u nekim smo trenucima mogli možda bolje reagirati, ali to je sport.

Pokazali ste na trenutke jako dobru igru, ali zašto nije bilo kontinuiteta?

- Teško je reći. Skupili smo se u ovom sastavu nakon četiri godine, a Finci skupa igraju dugo, samo se ubaci Markkanen. Puno im je lakše odigrati. Pokazali smo na momente dobru igru, ali treba analizirati kako i zašto nismo dulje igrali tako.

Bojan i Simon se opraštaju, jeste li spremni za ulogu vođe?

- Teško je sad reći, to su mi dragi suigrači, deset godina igramo, proveo sam dobih i loših trenutaka s njima i teško je govoriti o tome. Nemam velike riječi, uvijek me to teško pogodi. Treba vidjeti plan za budućnost.

A je li vam izbornik govorio o svojoj budućnosti?

- Nije, to je na njemu i predsjedniku saveza, moje je da igram. Kako god ovo bilo, drago mi je da sam bio dio reprezentacije i bez obzira tko je izbornik i to je na kojoj funkciji, drago mi je biti tu.

Kažu da Hrvatska nije bila momčad. Slažete li se?

- Bili smo momčad, borili smo se, ali nije išlo, takav je sport. Finci su bili bolja momčad, konkretniji. Bili smo skupa, trudili smo se, borili...

Najčitaniji članci