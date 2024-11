Šego srušio Hajduk nakon što je tajanstveno ozdravio: Nema što me nije boljelo, ali sad sam OK

Michele Šego (24), koji je prije nekoliko godina slovio za veliku nadu Hajduka, srušio je "svoj" Hajduk u 12. kolu SuperSport HNL-a. Igrala se 43. minuta kad je Šego savršeno zahvatio loptu s 30 metara i lopta je završila u desnim rašljama Kalinićevog gola.

Šego: Nisam odmah osjetio da će završiti u golu

- Često vježbam udarce s poludistance ikosa s 20-ak metara, no ovo je sada bila drugačija situacija. Kad sam udario loptu, nisam odmah osjetio da će završiti u golu. No, dobro sam se u tom trenutku osjećao, i rekao si: "Dobro bi bilo da šutnem". Vidimo sam da je dobro sjela, malo je skrenula i ušla je savršeno - prepričava Šego gol kojem je Hajduku nanio prvi poraz ove sezone.

Gol nije slavio zbog poštovanja prema svojem bivšem klubu. Svi su mu čestitali i uslijedila je fešta u svlačionici.

- Svi su čestitali, no nisam važan ja nego momčad. Svi smo na kraju bili presretni zbog pobjede. Dobio sam ovih dana milijun poruka od najbližih pa do ljudi koje ne poznajem, a veliki su navijači Hajduka. Svima im je drago zbog mene, no nije ima drago zbog Hajduka. No, što je, tu je - ističe krilni napadač, koji je u dresu Hajduka skupio 15 nastupa i postigao jedan gol.

- Kad se pogleda, 15 nastupa nije malo, no, s druge strane, kad se pogledaju odigrane minute, to je neka druga priča. Nije na meni da procjenjujem jesam li dobio pravu priliku u Hajduku, drugi su tu da prosude. No, meni je u Varaždinu sjajno, ovdje zbilja uživam zbog sjajne, obiteljske atmosfere - rekao je Šego, koji je u Varaždinu već četiri sezone.

'Ljudi su mi znali svašta dobaciti u prolazu'

Prije susreta s Hajdukom Zelenika i on dobili su dresove za 100. nastup u varaždinskom dresu. Šego je znao isticati da je pritisak mnogo veći u Splitu nego u Varaždinu, no i varaždinski navijači mogu biti "otrovni".

- Meni je ovo sada velika pobjeda. Znali su ljudi u prolazu nabaciti neke komentare koji nisu bili ugodni, naročito nakon onog mog autogola protiv Lokomotive (prošle sezone, op. a.) iako se to svakome može dogoditi. No, ljudi ne znaju što je u pozadini. Sada sam napokon zdrav i s vjerom u Boga opet sam na pravom putu - dodaje Šego.

'Spasio me liječnik Kapulica'

Imao je velikih problema s ozljedama.

- Radije me pitajte što nije bilo! Lože, vrat, leđa, koljena... Sad sam napokon zdrav i to mogu zahvaliti obitelji Kapulica (liječnik Željko Kapulica, op. a.), oni su me posložili - ističe Šego, koji metode rada nije želio otkrivati.

- To ću zadržati za sebe, jedino mogu otkriti da u teretani ne radim već godinu i pol dana. Čujemo se svakodnevno i uvijek si kažemo: "Idemo dan po dan" - otkriva nogometaš Varaždina, koji pazi na prehranu te veliku pažnju pridaje odmoru.

'Hajduk? Trenutačno sam sretan u Varaždinu'

S psihološkog stajališta uvelike mu, ističe, pomaže to što je vjernik. Mnogi navijači Hajduka nakon utakmice protiv Varaždina zazivali su Šegin povratak na Poljud.

- Trenutačno sam sretan u Varaždinu, no u nogometu se nikad se zna - dodao je zagonetno Šego.

Neki su navijači isticali da je Šego trenutačno u boljoj formi od Rijekinog Marca Pašalića koji se našao na Dalićevom popisu za sljedeće utakmice Lige nacija protiv Škotske i Portugala.

- Drago mi je čuti takve stvari, no ne opterećujem se time. Vjerojatno će doći pravo vrijeme za takve stvari - dodao je Šego, koji ime dobio po vozaču Formule 1 Micheleu Alboretu i taj sport redovito prati. U slobodno vrijeme šeće Varaždinom, a odigra tenis te padel.

'Nas ne iznenađuju ovakvi rezultati'

S Varaždinom igra najbolju sezonu u SuperSport HNL-u. Varaždinci imaju 19 osvojenih bodova, isto koliko ima i četvrtoplasirani Osijek. Takav rezultat varaždinskog sastava gotovo nitko nije očekivao na početku sezone.

- Ali mi jesmo. U pripremnom periodu nismo izgubili nijednu utakmicu. Većina igrača ostala je od prošle sezone. Znali smo koliko smo dobri i uz odličnu sinergiju sa stožerom trenera Nikole Šafarića radimo odlično. Naravno da bih želio da do kraja prvog dijela sezona završio kao četvrti - ističe Šego.

A kako vidi borbu za naslov između Hajduka, Rijeke i Dinama?

- A gdje smo tu mi? Razlika između nas i vodećeg Hajduka je osam bodova - zaključio je samouvjereno Šego.

